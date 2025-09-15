Xabi Alonso: "Lo que pasó en Anoeta estaba claro y suficientemente comentado"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, ha comparecido en la previa de la jornada 1 de la fase liga de la Champions League y ha respaldado el dossier que el club blanco ha entregado a la FIFA tras los últimos arbitrajes que ha sufrido en LaLiga.

"No es algo puntual, poder defender nuestros intereses es legítimo y siempre que lo haga el club me parece bien", ha indicado Xabi Alonso.

Respecto al arbitraje del pasado sábado en Anoeta, donde el colegiado Gil Manzano decidió expulsar con roja directa a Dean Huijsen, el tolosarra ha explicado que "en rueda de prensa tuve que decir lo que pensaba. Lo dejo ahí".

"No quiero ahora que sea monotema el tema arbitral..."

"Después del partido, con la tensión y lo que sucedió, hablamos y en rueda de prensa tuve que decir lo que pensaba. Lo dejo ahí. Ahora es momento de pasar página y mirar a la Champions que es muy importante", aseguró Xabi Alonso.

"No quiero ahora que sea monotema el tema arbitral, vamos a pensar en lo de mañana. Lo que pasó en Anoeta estaba claro y está comentado. Pienso en lo que viene por delante", aclaró Xabi Alonso.

El entrenador del Real Madrid aseguró que no se siente más tranquilo con arbitrajes de colegiados extranjeros. "Me siento igual de tranquilo, no tengo ninguna inquietud antes del partido. Ni de cara a mañana ni del próximo sábado en LaLiga", afirmó Xabi Alonso.

El entrenador tolosarra admitió que siente "ilusión máxima" por estrenarse en la Champions con el club ante el Olympique de Marsella.

"Con la ilusión máxima que supone jugar la Champions con el Madrid. Si la Champions en todas partes es especial, si cabe para el Madrid un poco más, y que sea en el Bernabéu, con toda la historia que tiene, es más motivante. Empezamos nuestra temporada en competición europea después del inicio de Liga y la gente está con ganas ya de empezar a dar pasos, a seguir creciendo. Mañana tenemos un rival exigente, de alto nivel, y esperamos empezar bien", indicó Xabi Alonso.

El entrenador vasco ha hablado también de Kylian Mbappé y ha afirmado que "era optimista con poder conectar, de poder ir poco a poco conociéndonos, y al final ves el jugador que es".

"Ves la inquietud que tiene por el juego, le gusta mucho el fútbol, le gusta entender las cosas, y cuando las entiende y las siente, florece toda esa calidad individual. Le necesitamos y necesitamos la calidad colectiva del grupo para que luego él pueda hacer lo suyo. Pero necesitamos que el equipo funcione con y sin balón para que ellos hagan las cosas diferentes, pero no tengo ningún mérito", apuntó Xabi Alonso.

"Por personalidad, por experiencia y por la influencia que tiene en el resto es uno de ellos. Y cuando ese grupo es fuerte y se consolida, el resto ya sabe hacia dónde tiene que mirar y a quién tiene que seguir, y Kylian sin duda es uno de ellos", afirmó el tolosarra sobre el delantero parisino.

"¿Vinícius? Se tuvo que sacrificar, lo hizo bien y trabajó para el equipo"

Respecto a Vinícius Jr, la otra estrella del equipo, Xabi Alonso ha apuntado que el brasileño "está con buena energía para empezar mañana".

"Ante la Real hizo un gran trabajo siendo un jugador menos desde el minuto 30. Fue sustituido en el 70 o así, no eran los momentos más bonitos para jugar para un delantero. Pero se tuvo que sacrificar, lo hizo bien y trabajó para el equipo, fue una victoria de equipo en la que aportaron todos. Y a 'Vini' lo he visto bien y está con buena energía para empezar mañana", concluyó Xabi Alonso.

