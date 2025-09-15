Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un control antidopaje obliga al Real Madrid a retrasar su entrenamiento previo a la Champions

Seis jugadores fueron sometidos a pruebas de LaLiga en Valdebebas, lo que alteró la planificación de Xabi Alonso antes del debut contra el Olympique de Marsella.

Mbapp&eacute;, durante el entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas

Mbappé, durante el entrenamiento del Real Madrid en ValdebebasEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

El Real Madrid tuvo que retrasar este lunes una hora su entrenamiento oficial UEFA en Valdebebas, previo al debut en la Champions League. La causa fue la visita de personal sanitario para realizar controles antidopaje de LaLiga a seis futbolistas de la plantilla blanca.

"Son cosas que no están en nuestra mano, son protocolos de LaLiga y ha tocado hoy. Nos ha retrasado el entrenamiento. No lo controlamos nosotros", lamentó Xabi Alonso al término de la sesión.

Desde el club no han ocultado su malestar por el momento elegido para las pruebas, al considerar que habrían sido más oportunas tras el duelo de este martes en el Santiago Bernabéu frente al Olympique de Marsella.

Bellingham, Camavinga y Endrick

En el plano deportivo, la sesión dejó buenas noticias: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Endrick avanzan en su recuperación.

El brasileño trabajó con el grupo durante la mitad del entrenamiento, mientras que los dos centrocampistas completaron todo el trabajo al mismo ritmo que sus compañeros y se acercan a su regreso a la competición.

El entrenamiento arrancó con una sesión de vídeo en la que Alonso analizó al Marsella, seguida de trabajo de activación en el gimnasio.

Después, sobre el césped, el equipo —sin los lesionados Ferland Mendy y Antonio Rüdiger— realizó ejercicios con balón, remates a portería y varios partidillos en espacios reducidos para ultimar su puesta a punto antes de la Champions.

