Duplantis vuelve a hacer historia: bate su propio récord mundial con 6,30 metros

El sueco, oro en los Mundiales de Tokio con una marca histórica en la final de pértiga por delante del griego Karalis y el australiano Marschall.

Mondo Duplantis en los Mundiales de atletismo de Tokio

Mondo Duplantis en los Mundiales de atletismo de TokioReuters

Luis F. Castillo
Publicado:

Armand Duplantis ha vuelto a escribir historia en el salto con pértiga. El atleta sueco conquistó este lunes la medalla de oro en los Mundiales de Tokio y lo hizo superando una vez más su propio récord mundial, fijándolo ahora en 6,30 metros en su tercer y último intento. Es la decimocuarta vez que 'Mondo' bate su propio registro.

La plata fue para el griego Emmanouil Karalis, que logró 6,00 metros, mientras que el bronce se lo llevó el australiano Kurtis Marschall con 5,95, firmando además su mejor marca personal.

Un palmarés legendario

Duplantis, que conquistó su primera medalla grande en 2018 en los Europeos de Berlín, acumula ya un palmarés de leyenda: dos oros olímpicos, tres títulos mundiales al aire libre y tres en pista cubierta, además de tres europeos al aire libre y uno bajo techo.

En la Liga Diamante ha sumado 41 triunfos y ha conquistado cinco veces el preciado 'diamante'.

