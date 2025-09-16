Joao Fonseca reta a Alcaraz en la Laver Cup: "Si Agassi me escoge..."

La Laver Cup se jugará este fin de semana, del 19 al 21 de septiembre en San Francisco, otra vez Europa contra el resto del mundo en un torneo que celebra su octava edición y que domina el viejo continente con cinco triunfos frente a los dos logrados por el resto del mundo. En la edición de este año ambos equipos estrenan capitán: Borg da paso a Yannick Noah y McEnroe deja su puesto en manos de Andre Agassi. La gran atracción en la Laver Cup 2025 será Carlos Alcaraz, reciente ganador del US Open y que llega a la cita como nuevo número 1 del mundo tras conquistar Nueva York por segunda vez en su carrera.

A sus 22 años, el ganador de seis grand slam liderará un equipo europeo en el que estarán Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Flabio Cobolli, Tomas Machac y Jakub Mensik. Por su parte, el equipo del resto de mundo estará formado por Jenson Brooksby, Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Francisco Cerúndolo, Joao Fonseca, Alex Michelsen y Reilly Opelka. Precisamente, el brasileño Fonseca ha realizado unas declaraciones en las que asegura estar preparado para medirse con los mejores, si Andre Agassi apuesta por él en la Laver Cup...

"Me encanta jugar contra los mejores, Carlos (Alcaraz) o Sascha (Zverev) estarían genial. Si Andre me escogiera para cualquiera de ellos, estaría listo. Voy a llevar grandes vibras y, espero, un gran tenis que ayude a llevarnos el trofeo", indicó Joao Fonseca en declaraciones que recoge el medio 'Sportskeeda'.

Joao Fonseca, nacido en Río de Janeiro el 21 de agosto de 2006, llega a la Laver Cup en San Francisco en plena forma y con la moral por las nuevas tras meter a Brasil en las finales de la Copa Davis en Bolonia. El tenista brasileño tumbó a Tsitsipas el pasado fin de semana para dar el paso al equipo brasileño a los cuartos de final.

"En Brasil decimos 'cuando somos brasileños nunca nos rendimos', y cuando juegas para tu país, no puedes no creerlo. Quiero agradecer a mi equipo por apoyarme hasta el final. Solo los estaba mirando y apoyando en cada punto. Sabía que estaría nervioso. Estaba en Grecia, estábamos perdiendo 1-2 en la eliminatoria. Estaba más nervioso. Simplemente jugué mi juego. Estoy muy feliz de ganar este partido", explicó Fonseca tras su triunfo ante Tsitsipas.

El joven tenista brasileño ha sumado esta temporada su primer título ATP, en Buenos Aires. Fonseca se llevó el ATP250 en la capital argentina el pasado mes de febrero. Esta temporada su balance es de 20 victorias y 14 derrotas, ocupando el puesto 42º del ranking mundial.

