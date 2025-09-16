Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Joao Fonseca reta a Alcaraz en la Laver Cup: "Si Agassi me escoge..."

El jugador brasileño asegura estar preparado para medirse con el murciano o frente a Zverev en la Laver Cup, del 19 al 21 de septiembre en San Francisco.

Joao Fonseca celebra un punto en la Copa Davis

Joao Fonseca celebra un punto en la Copa DavisEfe

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

La Laver Cup se jugará este fin de semana, del 19 al 21 de septiembre en San Francisco, otra vez Europa contra el resto del mundo en un torneo que celebra su octava edición y que domina el viejo continente con cinco triunfos frente a los dos logrados por el resto del mundo. En la edición de este año ambos equipos estrenan capitán: Borg da paso a Yannick Noah y McEnroe deja su puesto en manos de Andre Agassi. La gran atracción en la Laver Cup 2025 será Carlos Alcaraz, reciente ganador del US Open y que llega a la cita como nuevo número 1 del mundo tras conquistar Nueva York por segunda vez en su carrera.

A sus 22 años, el ganador de seis grand slam liderará un equipo europeo en el que estarán Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Flabio Cobolli, Tomas Machac y Jakub Mensik. Por su parte, el equipo del resto de mundo estará formado por Jenson Brooksby, Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Francisco Cerúndolo, Joao Fonseca, Alex Michelsen y Reilly Opelka. Precisamente, el brasileño Fonseca ha realizado unas declaraciones en las que asegura estar preparado para medirse con los mejores, si Andre Agassi apuesta por él en la Laver Cup...

"Me encanta jugar contra los mejores, Carlos (Alcaraz) o Sascha (Zverev) estarían genial. Si Andre me escogiera para cualquiera de ellos, estaría listo. Voy a llevar grandes vibras y, espero, un gran tenis que ayude a llevarnos el trofeo", indicó Joao Fonseca en declaraciones que recoge el medio 'Sportskeeda'.

Joao Fonseca, nacido en Río de Janeiro el 21 de agosto de 2006, llega a la Laver Cup en San Francisco en plena forma y con la moral por las nuevas tras meter a Brasil en las finales de la Copa Davis en Bolonia. El tenista brasileño tumbó a Tsitsipas el pasado fin de semana para dar el paso al equipo brasileño a los cuartos de final.

"En Brasil decimos 'cuando somos brasileños nunca nos rendimos', y cuando juegas para tu país, no puedes no creerlo. Quiero agradecer a mi equipo por apoyarme hasta el final. Solo los estaba mirando y apoyando en cada punto. Sabía que estaría nervioso. Estaba en Grecia, estábamos perdiendo 1-2 en la eliminatoria. Estaba más nervioso. Simplemente jugué mi juego. Estoy muy feliz de ganar este partido", explicó Fonseca tras su triunfo ante Tsitsipas.

El joven tenista brasileño ha sumado esta temporada su primer título ATP, en Buenos Aires. Fonseca se llevó el ATP250 en la capital argentina el pasado mes de febrero. Esta temporada su balance es de 20 victorias y 14 derrotas, ocupando el puesto 42º del ranking mundial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Un final inesperado para La Vuelta 2025: en el parking de un hotel, sobre neveras y sin público

Celebración ciclistas

Publicidad

Deportes

Aitana Bonmatí y Rodri Hernández posan con el Balón de Oro 2024

Balón Oro 2025: día, hora, palmarés y todos los nominados

Ilia Topuria, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid

Ilia Topuria da su opinión sobre los bombardeos de Israel en Gaza: "Si tuviera la oportunidad de..."

Joao Fonseca celebra un punto en la Copa Davis

Joao Fonseca reta a Alcaraz en la Laver Cup: "Si Agassi me escoge..."

El Matteo Franzoso en Cortina d'Ampezzo en 2023
Esquí

Muere el esquiador italiano Matteo Franzoso al estrellarse contra una valla en Chile

Jannik Sinner felicita a Carlos Alcaraz tras la final del US Open
Tenis

John Isner cree que Alcaraz logrará antes que Sinner el 'Career Grand Slam': "Con el nivel al que le vimos en el US Open..."

Kylian Mbappé y Vinícius Jr en el duelo ante Osasuna
Champions League

Real Madrid - Olympique de Marsella: Alineaciones posibles, horario y dónde ver el partido de Champions League en directo

El Real Madrid arranca la fase liga de Champions contra el Marsella con Mbappé como gran referencia. El equipo de De Zerbi vuelve al Bernabéu 16 años después.

laSexta Deportes (10-06-25) Ya es oficial: el GP de España de Fórmula 1 en Madrid ya tiene fecha en el calendario de 2026
Fórmula 1

El dinero que costarán las entradas oficiales para el GP de Madrid 2026 de F1: zonas y precios para los tres días

Consulta todos los precios para ver de vuelta la F1 en Madrid el año que viene ¿Dónde son más baratas y dónde más caras?

Samuel Umtiti sonríe en un entrenamiento con el Barcelona

Samuel Umtiti anuncia su retirada del fútbol a los 31 años

Jonas Vingegaard, en el momento de la suspensión de la última etapa de la Vuelta

La UCI carga contra el Gobierno y pone en duda a España "para acoger grandes eventos deportivos"

Mbappé, durante el entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas

Un control antidopaje obliga al Real Madrid a retrasar su entrenamiento previo a la Champions

Publicidad