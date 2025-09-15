Samuel Umtiti anuncia su retirada del fútbol a los 31 años

Samuel Umtiti, defensa francés que vistió la camiseta del Barcelona entre 2016 y 2023, ha anunciado este lunes su retirada del fútbol a los 31 años. Campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, el central cierra una carrera marcada por títulos, lesiones y un emotivo mensaje de despedida.

"Después de una intensa carrera con sus altibajos, ha llegado el momento de decir adiós... Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada. Me gustaría dar las gracias a todos los clubes, presidentes, entrenadores y jugadores que he podido conocer. Gracias, Olympique de Lyon; gracias, FC Barcelona; gracias, Lille; gracias, Lecce; gracias, Francia. Y gracias a todos los seguidores por vuestro apoyo", publicó en Instagram.

Seis temporadas en el Barcelona

Formado en el Olympique de Lyon, Umtiti dio el salto al Barça en 2016, cuando Luis Enrique dirigía al equipo. En seis temporadas como culé conquistó dos Ligas, tres Copas del Rey y dos Supercopas de España, aunque su rendimiento se vio condicionado por una grave lesión de rodilla. Tras una cesión al Lecce, regresó a Francia para jugar en el Lille, donde apenas pudo disputar 13 partidos debido a sus problemas físicos.

La selección francesa también quiso reconocer su trayectoria: "Nuestro campeón del mundo 2018, Samuel Umtiti, ha decidido colgar las botas a los 31 años. Felicidades por tu gran carrera, Sam, y gracias por todo lo que has dado al equipo francés", compartió en sus redes sociales.

El defensor central zurdo formó pareja con Raphäel Varane, otro laureado que se retiró prematuramente. En aquel campeonato Umtiti fue decisivo al cabecear el gol de la victoria en la semifinales ante Bélgica. Desde entonces, los problemas en la rodilla no le abandonaron. En los seis años en le Barcelona, disputó apenas 50 encuentros. En el Lille, su último club profesional, solo jugó 13 partidos entre 2023 y 2025.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com