Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Samuel Umtiti anuncia su retirada del fútbol a los 31 años

El exjugador del Barcelona pone fin a su carrera tras conquistar el Mundial de Rusia 2018 y varios títulos como azulgrana.

Samuel Umtiti sonr&iacute;e en un entrenamiento con el Barcelona

Samuel Umtiti sonríe en un entrenamiento con el BarcelonaEfe

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Samuel Umtiti, defensa francés que vistió la camiseta del Barcelona entre 2016 y 2023, ha anunciado este lunes su retirada del fútbol a los 31 años. Campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, el central cierra una carrera marcada por títulos, lesiones y un emotivo mensaje de despedida.

"Después de una intensa carrera con sus altibajos, ha llegado el momento de decir adiós... Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada. Me gustaría dar las gracias a todos los clubes, presidentes, entrenadores y jugadores que he podido conocer. Gracias, Olympique de Lyon; gracias, FC Barcelona; gracias, Lille; gracias, Lecce; gracias, Francia. Y gracias a todos los seguidores por vuestro apoyo", publicó en Instagram.

Seis temporadas en el Barcelona

Formado en el Olympique de Lyon, Umtiti dio el salto al Barça en 2016, cuando Luis Enrique dirigía al equipo. En seis temporadas como culé conquistó dos Ligas, tres Copas del Rey y dos Supercopas de España, aunque su rendimiento se vio condicionado por una grave lesión de rodilla. Tras una cesión al Lecce, regresó a Francia para jugar en el Lille, donde apenas pudo disputar 13 partidos debido a sus problemas físicos.

La selección francesa también quiso reconocer su trayectoria: "Nuestro campeón del mundo 2018, Samuel Umtiti, ha decidido colgar las botas a los 31 años. Felicidades por tu gran carrera, Sam, y gracias por todo lo que has dado al equipo francés", compartió en sus redes sociales.

El defensor central zurdo formó pareja con Raphäel Varane, otro laureado que se retiró prematuramente. En aquel campeonato Umtiti fue decisivo al cabecear el gol de la victoria en la semifinales ante Bélgica. Desde entonces, los problemas en la rodilla no le abandonaron. En los seis años en le Barcelona, disputó apenas 50 encuentros. En el Lille, su último club profesional, solo jugó 13 partidos entre 2023 y 2025.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La suspensión de la última etapa de la Vuelta a España, protagonista de las portadas internacionales

La prensa se hace eco de las protestas en Madrid en la Vuelta a España

Publicidad

Deportes

laSexta Deportes (10-06-25) Ya es oficial: el GP de España de Fórmula 1 en Madrid ya tiene fecha en el calendario de 2026

El dinero que costarán las entradas oficiales para el GP de Madrid 2026 de F1: zonas y precios para los tres días

Samuel Umtiti sonríe en un entrenamiento con el Barcelona

Samuel Umtiti anuncia su retirada del fútbol a los 31 años

Jonas Vingegaard, en el momento de la suspensión de la última etapa de la Vuelta

La UCI carga contra el Gobierno y pone en duda a España "para acoger grandes eventos deportivos"

Mbappé, durante el entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas
Champions League

Un control antidopaje obliga al Real Madrid a retrasar su entrenamiento previo a la Champions

Mondo Duplantis en los Mundiales de atletismo de Tokio
Atletismo

Duplantis vuelve a hacer historia: bate su propio récord mundial con 6,30 metros

Xabi Alonso, en rueda de prensa
Fútbol

Xabi Alonso: "Lo que pasó en Anoeta estaba claro y suficientemente comentado"

El entrenador del Real Madrid defiende el informe presentado ante la FIFA sobre los arbitrajes. "No es algo puntual, poder defender nuestros intereses es legítimo y siempre que lo haga el club me parece bien", apuntó Xabi Alonso.

Tchouaméni y Militao, en un entrenamiento en Valdebebas
Champions League

Tchouaméni, sobre los árbitros: "Toda la gente ha visto lo que ha pasado"

El mediocentro del Real Madrid se pronuncia sobre el arbitraje en Anoeta ante la Real Sociedad.

Manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado

Los dos detenidos por las protestas en Madrid pasarán este martes a disposición judicial

Javier Guillén, en rueda de prensa

Javier Guillén, director de La Vuelta: "Cuando llamas a boicotear la carrera y se boicotea, eso causa un daño"

Los jugadores de España celebran el triunfo ante Dinamarca

Finales Copa Davis 2025: equipos clasificados, fechas y rival de España

Publicidad