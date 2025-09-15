El dinero que costarán las entradas oficiales para el GP de Madrid 2026 de F1: zonas y precios para los tres días

En exactamente un año la ciudad de Madrid acogerá un Gran Premio de Fórmula 1 después de que lo hiciera por última vez en 1981 en el circuito del Jarama. Un momento histórico para la capital y para el país, que tendrá en 2026 dos carreras en territorio nacional (Barcelona y Madrid). Pues bien, ya se conoce el precio exacto que valdrán las diferentes entradas para los tres días de fin de semana (11, 12 y 13 de septiembre).

El precio de todas las entradas (3 días)

Este es el precio de todas las entradas, de menor a mayor cantidad de dinero, para ver en directo el GP de Madrid 2026:

Pelouse: Curva 17 (195 euros)

Curvas enlazadas, bronce: Curva 15 (324 euros)

Peraltada monumental, plata: (464 euros)

Chicane, curva 7, plata: (464 euros)

Curvas enlazadas, 13, plata plus: (603 euros)

Peraltada monumental, oro: (799 euros)

Recta principal, curva 1 y 2, oro: (799 euros)

En cuanto a las zonas de hospitality o VIP, estas costarán entre 2.700 y 4.600 euros. Además, la fase de preventa estará activa hasta el día 23 de septiembre y se pondrán en venta un máximo de 110.000 entradas, el aforo máximo.

Por otra parte, IFEMA Madrid adjudicó hace apenas unos días la plataforma de cultura y entretenimiento Fever la organización de la experiencia de los aficionados en los eventos que se celebren en MADRING, como el próximo GP de España de F1 en Madrid.

En virtud de este acuerdo a largo plazo, Fever proporcionará la tecnología de ticketing, la generación de demanda y las estrategias de marketing tanto para las entradas de admisión general como para las gradas. Asimismo, se encargará del diseño, producción y gestión de las fanzones y el entretenimiento para los aficionados tanto dentro como fuera del circuito MADRING.

Oportunidad para ver a Alonso y Sainz

La carrera en Madrid será una oportunidad histórica para que miles de aficionados y fans de la Fórmula 1, mayoritariamente españoles, puedan ver en directo a Fernando Alonso y Carlos Sainz. En el caso del asturiano puede que sea la última vez que corra en España ya que su contrato con Aston Martin finalizará cuando termine la temporada 2026. De momento no sabe, o no ha anunciado si continuará en Aston Martin, fichará por otro equipo o dejará la F1.

