La reflexión de un extenista sobre el impacto de Alcaraz en el tenis: "Tiene ese factor X como Jordan"

Mark Petchey, extenista británico y comentarista en retransmisiones británicas, compara el efecto de Alcaraz en el tenis con el que tuvo Michael Jordan en el baloncesto.

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Sinner en la final del US Open 2025

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Sinner en la final del US Open 2025Reuters

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Carlos Alcaraz se ha convertido en un foco de atracción para el mundo del tenis. El espectáculo que garantiza el murciano, unido a su carisma, hacen que sus partidos presenten siempre un lleno total en la gradas, como ocurrió en el último US Open. Estrellas del deporte, actores, cantantes, famosos, influencers… nadie se ha querido perder las victorias de fenómeno de El Palmar en Flushing Meadows. Su triunfo en el US Open, sumando su sexto grand slam con 22 años, le colocan camino de ser el mejor de historia de este deporte.

Nadie ha podido frenar a la mejor versión de Alcaraz que se recuerda. Djokovic cedió en tres sets en las semifinales, Lehecka sucumbió en cuartos también en set corridos e incluso Jannik Sinner, el hasta el pasado domingo mejor jugador en pista dura, claudicó en cuatro sets ante un tenista inabordable. El de San Cándido reconoció tras la final que debía implementar cambio en su tenis para volverse un jugador más impredecible y poder derrotar, como ya hizo en la final de Wimbledon, al tenista español.

Pero al margen de los éxitos del murciano, una de las cualidad que hacen a Alcaraz un jugador único y diferente es ese aura que desprende cada vez que salta a una cancha, una conexión con los espectadores que pocas veces se ha visto en otro tenista. Eso es, al menos, lo que piensa Mark Petchey, extenista británico y que ha entrenado a jugadores de la talla de Andy Murray o Emma Raducanu. El también comentarista en retransmisiones deportivas no duda en señalar que Carlos Alcaraz tiene "ese factor X" que le convierten en un imán para atraer espectadores al tenis.

Petchey y el impacto de Alcaraz en el tenis: "Tiene algo que la gente quiere venir a ver"

Petchey sostiene que Alcaraz comparte esa rara cualidad con otro fenómeno de otro deporte: Michael Jordan. Y es que, según asegura, el tenista de El Palmar es capaz de atraer a una chanca de tenis a personas que no son aficionados de este deporte, algo parecido a lo que ocurrí con el mítico jugador de los Chicago Bulls.

"Puedes hablar del mejor de la historia, estadísticamente hablando y es Novak Djokovic en estos momentos. Pero si dejas a un lado las estadísticas y si hablas de ese impulso gravitacional que provoca en ojos de los que no verían el deporte del que hablamos (tenis) Carlos, para mí, tiene ese factor X para que gente que no querría ver tenis lo vea sólo para verle a él", explica Mark Petchey en declaraciones que recoge el portal Tennis 365.

"Hablamos de que las personas nunca son más grandes que el deporte y, obviamente, eso es muy cierto. El deporte siempre sobrevivirá; siempre se regenerará. Pero dentro de los tiempos dorados de cualquier deporte, hay un ícono, una estrella en particular que fue parte de esa época. Lo tuviste con Jordan en los años noventa con los Bulls. Ahora lo tienes con Carlos", apunta Mark Petchey.

"No es para faltarle el respeto a nadie más; simplemente tiene algo que la gente quiere venir a ver", concluye Petchey

