Real Madrid - Olympique de Marsella: Alineaciones posibles, horario y dónde ver el partido de Champions League en directo

El Real Madrid inicia este martes su andadura en la Champions League 2025-26 frente al Olympique de Marsella, en un Santiago Bernabéu que acoge el estreno europeo del 15 veces campeón de Europa. Los de Xabi Alonso llegan lanzados tras firmar un pleno en las cuatro primeras jornadas de Liga, con Kylian Mbappé como líder indiscutible, y con la ambición de trasladar ese estado de forma a su competición fetiche.

El delantero francés acumula cuatro goles y una asistencia en el campeonato doméstico y se ha erigido en la gran referencia ofensiva. El choque ante el Marsella le trae buenos recuerdos: en su etapa en el Mónaco y el PSG le marcó diez tantos en quince partidos. Mbappé estará acompañado en ataque por Vinícius Júnior, todavía en busca de su mejor nivel, y por un tercer nombre que Xabi Alonso mantiene en el aire, con Rodrygo, Mastantuono y Brahim como opciones.

Vuelve Bellingham a la lista

El técnico madrileño ha recuperado a Jude Bellingham para la convocatoria, apenas dos meses después de ser operado del hombro, y prepara un once con Alexander-Arnold, Militao, Huijsen y Carreras en defensa, mientras que en la medular apuntan a titulares Valverde, Güler y Tchouaméni.

Mala dinámica fuera de casa

El rival llega con la ilusión de regresar a la fase de grupos de la Champions dos años después, aunque arrastra una mala dinámica fuera de casa: no ha ganado en ninguno de sus últimos once partidos como visitante en la competición. Su última visita al Bernabéu fue en septiembre de 2009, con derrota por 3-0.

El Marsella de Roberto De Zerbi, técnico que dio brillo al Brighton en la Premier, propone un fútbol alegre y ofensivo. El equipo francés goleó al Lorient (4-0) en la última jornada liguera y cuenta con nombres de peso como Aubameyang, Pavard, Rulli o Kondogbia, aunque el gran foco está en Mason Greenwood, autor de tres goles y tres asistencias en este arranque de temporada.

El estreno europeo del Real Madrid llega en medio de un calendario exigente, con visitas inmediatas al Levante y al Atlético en el Metropolitano, además de un desplazamiento a Almaty, y con la vista puesta en seguir ampliando su legado en la Champions.

Posibles alineaciones del Real Madrid - Olympique de Marsella

REAL MADRID : Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinícius.

: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinícius. OLYMPIQUE DE MARSELLA: Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson; Kondogbia, Höjbjerg, Nadir; Greenwood, Aubameyang y Weah.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Olympique de Marsella

El Real Madrid - Olympique de Marsella, partido de la fase liga de la Champions League, se juega hoy martes 16 de septiembre a las 21:00 hora peninsular española en el estadio Santiago Bernabéu.

El partido se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del encuentro y todos los goles y el resultado en vivo.

