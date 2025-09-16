Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Martina García, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha, a los 25 años

La dirigente de Podemos ha fallecido a los 25 años. En 2019 hizo historia al convertirse en una de las concejalas más jóvenes del país.

Martina Garc&iacute;a

Martina GarcíaEuropaPress

Beatriz García
Publicado:

Podemos Castilla-La Mancha ha comunicado con profundo pesar el fallecimiento de Martina García Anguita, actual secretaria de Acción Institucional de la formación y exconcejala del municipio de Marchamalo, a los 25 años.

Martina compaginaba sus responsabilidades políticas con los estudios de Grado en Derecho, y ya en 2019 hizo historia al convertirse, con tan solo 19 años, en una de las concejalas más jóvenes del país.

A lo largo de su trayectoria, tuvo una participación activa en la vida política de la región: formó parte de diversas candidaturas electorales, fue portavoz del Área Joven de Podemos Castilla-La Mancha y hasta 2024 ejerció como responsable del Grupo de Trabajo de Movimiento Feminista dentro del partido.

En la más reciente Asamblea Ciudadana de Podemos C-LM, celebrada el 15 de diciembre, Martina fue elegida consejera ciudadana, recibiendo el quinto mayor respaldo de toda la región.

Duelo en la formación morada

Desde la formación morada han lamentado profundamente su pérdida, recordándola como "una persona bondadosa, con unas enormes ganas de vivir y luchar". En palabras del partido: "Nos han quitado un trozo de vida. Se nos ha marchado una gran compañera y amiga. Nuestra secretaria de Acción Institucional y una de las concejalas más jóvenes de la historia. Martina, ejemplo de lucha por la vida. Llevaremos tu memoria para que seas inmortal".

El coordinador autonómico, José Luis García Gascón, ha señalado que el partido ha estado junto a la familia en los últimos días, acompañándola en estos momentos difíciles. Asimismo, ha anunciado que se están organizando actos de homenaje en distintos círculos y grupos de militancia de toda la región para honrar su memoria.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha trasladado personalmente sus condolencias a la familia. En su mensaje de despedida, destacó: "Su ejemplo nos inspira y mantendremos viva su memoria para que sea inmortal".

