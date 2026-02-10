Laporta se despide emocionado del vestuario del Barça tras dimitir: ovación y abrazo con Flick

El ya expresidente del FC Barcelona Joan Laporta acudió este martes a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para despedirse de los jugadores del primer equipo azulgrana y del entrenador Hansi Flick, en una visita cargada de simbolismo tras su dimisión oficial como máximo mandatario del club.

Laporta presentó el lunes su dimisión junto a otros nueve directivos de su junta, un trámite imprescindible para poder concurrir a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, previstas para el próximo 15 de marzo. Durante su visita, el dirigente aprovechó también para reunirse con las plantillas de fútbol femenino, baloncesto, fútbol sala y balonmano.

Rafa Yuste, presidente interino

El expresidente estuvo acompañado por Enric Masip, miembro de la comisión deportiva, y por Rafa Yuste, quien asumió el lunes la presidencia de forma interina hasta el próximo 1 de julio, fecha en la que el nuevo presidente elegido en las urnas tomará posesión del cargo.

En las imágenes del encuentro se observa a Laporta y a Yuste dirigiéndose a los futbolistas del primer equipo. En una de las fotografías también aparece Hansi Flick abrazándose al expresidente en presencia del director deportivo, Anderson da Souza 'Deco'.

"El privilegio de ser presidente"

Laporta visitó a los jugadores antes de la sesión de entrenamiento con la que el equipo prepara el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, que el Barça disputará este jueves frente al Atlético de Madrid.

Durante su intervención ante la plantilla, el dirigente se mostró visiblemente emocionado. "Estos cinco años he tenido el privilegio de ser presidente y creo que nos ha salido bien gracias a vosotros", afirmó Laporta, antes de añadir: "a los que he tenido en estos cinco años y sobre todo a los que he tenido en los últimos dos años. Por lo tanto, muchas gracias y Visca el Barça!". Sus palabras provocaron los aplausos de los deportistas blaugrana.

A partir de ahora, Joan Laporta pasa a ser un precandidato más a la presidencia del FC Barcelona, a la espera de reunir las firmas necesarias para poder presentarse oficialmente a los comicios y aspirar a revalidar su mandato a partir del próximo 30 de junio... ¿y hasta 2031?

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.