Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Barcelona

Laporta se despide emocionado del vestuario del Barça tras dimitir: ovación y abrazo con Flick

Laporta visitó la Ciudad Deportiva Joan Gamper para despedirse de los jugadores del primer equipo y del técnico Hansi Flick tras presentar su dimisión, un paso previo a las elecciones del 15 de marzo.

El abrazo de Hansi Flick a Joan Laporta

Así ha sido la despedida de Laporta del vestuario del Barça tras su dimisión | EFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

El ya expresidente del FC Barcelona Joan Laporta acudió este martes a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para despedirse de los jugadores del primer equipo azulgrana y del entrenador Hansi Flick, en una visita cargada de simbolismo tras su dimisión oficial como máximo mandatario del club.

Laporta presentó el lunes su dimisión junto a otros nueve directivos de su junta, un trámite imprescindible para poder concurrir a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, previstas para el próximo 15 de marzo. Durante su visita, el dirigente aprovechó también para reunirse con las plantillas de fútbol femenino, baloncesto, fútbol sala y balonmano.

Rafa Yuste, presidente interino

El expresidente estuvo acompañado por Enric Masip, miembro de la comisión deportiva, y por Rafa Yuste, quien asumió el lunes la presidencia de forma interina hasta el próximo 1 de julio, fecha en la que el nuevo presidente elegido en las urnas tomará posesión del cargo.

En las imágenes del encuentro se observa a Laporta y a Yuste dirigiéndose a los futbolistas del primer equipo. En una de las fotografías también aparece Hansi Flick abrazándose al expresidente en presencia del director deportivo, Anderson da Souza 'Deco'.

"El privilegio de ser presidente"

Laporta visitó a los jugadores antes de la sesión de entrenamiento con la que el equipo prepara el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, que el Barça disputará este jueves frente al Atlético de Madrid.

Durante su intervención ante la plantilla, el dirigente se mostró visiblemente emocionado. "Estos cinco años he tenido el privilegio de ser presidente y creo que nos ha salido bien gracias a vosotros", afirmó Laporta, antes de añadir: "a los que he tenido en estos cinco años y sobre todo a los que he tenido en los últimos dos años. Por lo tanto, muchas gracias y Visca el Barça!". Sus palabras provocaron los aplausos de los deportistas blaugrana.

A partir de ahora, Joan Laporta pasa a ser un precandidato más a la presidencia del FC Barcelona, a la espera de reunir las firmas necesarias para poder presentarse oficialmente a los comicios y aspirar a revalidar su mandato a partir del próximo 30 de junio... ¿y hasta 2031?

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Investigan por qué se están rompiendo las medallas de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

Medalla de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

Publicidad

Deportes

El abrazo de Hansi Flick a Joan Laporta

Laporta se despide emocionado del vestuario del Barça tras dimitir: ovación y abrazo con Flick

Samu Aghehowa en un partido con el FC Oporto

Samu Aghehowa se rompe el ligamento cruzado anterior y dice adiós al Mundial

Sturla Holm Laegreid entre lágrimas

Gana el bronce en los Juegos y rompe a llorar en directo con esta confesión: "Fui infiel a mi novia"

El casco del skeletonista ucraniano Vladyslav Heraskevych
COI

Prohíben al ucraniano a Vladyslav Heraskevych usar un casco en homenaje a las víctimas de la guerra

Rafa Nadal se dirige a los medios de comunicación
Tenis

Nadal reivindica a Alcaraz: "No es ninguna promesa, es ya una leyenda"

José Bisbal Carrillo y David Bisbal, en una imagen de archivo
Boxeo

Muere José Bisbal Carrillo, exboxeador y padre del cantante David Bisbal, a los 84 años

El cantante almeriense ha despedido a su padre con un sentido mensaje en sus redes sociales.

Lucas Ignacio Pires, futbolista asesinado en Buenos Aires
Argentina

Graban el asesinato del futbolista Lucas Ignacio Pires con una botella rota en Buenos Aires

El exfutbolista del Club Almirante Brown perdió la vida durante una pelea en La Matanza, Buenos Aires. El principal sospechoso del asesinato es su propio hermano. Toda la secuencia fue grabada por una cámara de seguridad.

Frank Ilett, en una imagen en su cuenta de Instagram

Frank Ilett, a una victoria del Manchester United de cortarse el pelo tras un año y medio

Sinner y Alcaraz se hacen una foto durante las ATP Finals

Greg Rusedski, sobre Alcaraz y Sinner: "Tienen tanta aura que ya empiezan ganando los partidos antes de saltar a la pista"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se saludan tras la final de Wimbledon 2025

La confesión de un excampeón de Wimbledon: "Feliz de no haber tenido que jugar contra Alcaraz, Sinner o Djokovic"

Publicidad