Alberto Tomba, sobre Lindsey Vonn: "No debería haber corrido en Crans-Montana, pero..."

La estadounidense Lindsey Vonn protagonizó este domingo una de las imágenes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 al caerse en el descenso, cuando buscaba una nueva medalla pese a tener la rodilla derecha de titanio y haber sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la izquierda el pasado viernes en una caída en el descenso de la Copa del Mundo en Crans-Montana (Suiza). La leyenda del esquí fue evacuada en helicóptero hasta el centro sanitario Codivilla-Putti, desde donde fue llevada al hospital Ca'Foncello (Treviso), donde fue intervenida para estabilizarle una fractura en la pierna izquierda.

"Lindsey Vonn ha sido sometida a cirugía por una fractura en la pierna izquierda tras su caída", indicaba el comunicado del hospital de Treviso.

El equipo de esquí y snowobard de Estados Unidos había anunciado previamente que la esquiadora de St.Paul (Minnesota) se encontraba "estable y en buenas manos".

La gran pregunta que se hacen muchos es si arriesgó demasiado Lindsey Vonn, al tener el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda roto, después de su caída en Crans Montana (Suiza). Otra leyenda del esquí como Alberto Tomba, considera que Vonn no debió competir en Suiza a escasos días de su estreno en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026.

"No debería haber corrido en Crans-Montana. Pero para una atleta, no es fácil tomar una decisión así. Cuando te sientes en buena forma, quieres seguir ganando y una carrera lleva a otra. Pero tras cinco años preparando estos Juegos Olímpicos... bueno, se arriesgó", analizó el exesquiador italiano, triple campeón olímpico y dos veces campeón del mundo de slalom y gigante.

"Se enfrentaba no sólo a un imposible, también a una temeridad"

El doctor Pedro Ripoll analizó para EFE el incidente que protagonizó la estadounidense Lindsey Vonn, que sufrió una aparatosa caída en el descenso de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo, una competición que "debía haberse abstenido de competir hasta no tener reparada" su última lesión.

"Los peores presagios se han cumplido con Lindsey Vonn. La legendaria esquiadora se enfrentaba no sólo a un imposible, también a una temeridad, poniendo su salud en serio riesgo al querer competir con el ligamento cruzado de la rodilla izquierda roto y una prótesis en la derecha", declaró a EFE el doctor Pedro Ripoll.

"La libertad del individuo está por encima de cualquier otra consideración, pero es cierto que se echan de menos mecanismos que protejan la salud del deportista y que le impidan competir en unas condiciones en las que su integridad física corría un serio peligro, tal y como desgraciadamente se ha demostrado", comentó.

"La inteligencia es la capacidad de entender la realidad y adaptarse a ella. Su realidad era que, aparte de la grave lesión que sufría en la rodilla izquierda, tiene una prótesis en la rodilla derecha y ya es un milagro que haya podido volver a competir. Ahora sufría una lesión muy grave y debía abstenerse de competir hasta no tener reparada dicha lesión", declaró el doctor Ripoll.

Para el doctor Ripoll, Lindsey Vonn ha sido "víctima de su obcecación y probablemente haya minusvalorado la gravedad de la situación y de las consecuencias a las que se enfrentaba tras haber superado otras lesiones graves en el pasado".

"Vonn corría el riesgo de un fallo de la articulación durante el descenso que le condujese a una caída importante, donde podría dañarse aún más la rodilla izquierda. Algo que ha ocurrido. Ahora, una gran preocupación es lo que le pueda haber ocurrido en la rodilla derecha, la de la prótesis. Una fractura alrededor de la prótesis plantea muchos problemas técnicos para resolverla y provoca secuelas muy importantes. De nada sirve ya lamentarse si no desearle la mejor de las suertes", concluyó el doctor Ripoll.

Kirsty Coventry, a Vonn: "siempre serás una campeona olímpica"

La zimbabuense Kirsty Coventry, presidenta del COI, publicó un mensaje de apoyo a la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, ingresada en un hospital de Treviso tras sufrir una aparatosa caída en el descenso femenino de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

"Querida Lindsey, todos pensamos en ti. Eres una increíble inspiración y siempre serás una campeona olímpica", indicó Coventry en apoyo y reconocimiento a la deportista norteamericana.