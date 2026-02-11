Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido un sospechoso por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de una periodista, en EE.UU.

El sospechoso ha sido detenido después de ver las imágenes grabadas por una cámara de vigilancia del exterior de la vivienda.

Imágenes del exterior de la vivienda de Guthrie

Detenido un sospechoso por la desaparición de la madre de una periodista en EE.UU. | Antena 3 Noticias

Miriam Vázquez
Publicado:

Una persona ha sido detenida por la desaparición Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie. Las autoridades estadounidenses difundieron nuevas grabaciones de cámaras de vigilancia del exterior de su vivienda y tras su visualización se ha procedido a la detención de un sospechoso.

El Departamento de Policía del Condado de Pima, con la ayuda del FBI, detuvo a un individuo. Al parecer el arresto tuvo lugar en un lugar al sur de Tucson, y las autoridades se preparan para realizar un registro en un sitio asociado con el sospechoso, como parte de las diligencias en curso.

Este lunes se vencía un supuesto plazo para que la familia de la periodista pagara seis millones de dólares en bitcóin por la liberación de su madre, que fue exigida en una nota enviada a una televisora local pero sin prueba de vida de la mujer.

En las imágenes se puede ver a un encapuchado. La última vez que se vio a Guthrie fue el 31 de enero después de cenar en casa de una de sus hijas. Se tiene constancia de que la puerta del garaje se abrió a las 21:48h y se cerró minutos después.En la madrugada del domingo, aproximadamente a las 1:47 (8:47 GMT), la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. A las 2:12 hora local (9:12 GMT) un software detectó a una persona en la cámara, pero no había video disponible. La aplicación del marcapasos de la desaparecida mostró que se había desconectado de su teléfono a las 2:28 hora de Tucson (9:28 GMT).

