Tiroteo en una escuela de secundaria en Canadá, al menos 10 muertos y decenas de heridos

Tiroteo masivo en Canadá, al menos, 10 muertos y 25 heridos después de que una persona entrara en un instituto y disparara a los alumnos. Después se ha suicidado. Antes mató a su madre y a dos hermanos.

Tiroteo en Canadá

Miriam Vázquez
Publicado:

Tragedia en la escuela de secundaria de Tumbler Ridge, en Canadá. Un persona armada ha irrumpido en el centro escolar y ha abierto fuego dejando al menos 10 muertos y alrededor de 27 heridos.

Entre los fallecidos se encuentra el, presunto, autor del tiroteo. Las autoridades localizaron a seis de los muertos en el interior de la escuela, mientras que en el interior de una vivienda se encontraron otros tres cadáveres que se cree son la madre y dos hermanos del sospechoso. En el traslado al hospital falleció uno de los heridos. De las personas heridas 25 fueron atendidas por lesiones en el centro médico local y otras dos fueron evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad. El presunto autor del tiroteo fue localizado muerto dentro de la escuela por heridas autoinfligidas.

Según el comunicado de la Policía Montada de Canadá los primeros avisos se recibieron sobre las 13:20 horas (20:20 GMT). En ese momento se comenzó a recibir informaciones de una persona disparando en la escuela de esta localidad del interior de la provincia de Columbia Británica, que tiene una población aproximada de 2.400 personas y está situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver.

"Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida". Los agentes también informaron de que "todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura".

El operativo continúa con la búsqueda en casas y propiedades de la localidad, por si hubiese más víctimas y para descartar más sospechosos.

