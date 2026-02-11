Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La gran tractorada ya avanza hacia Madrid donde se prevén cortes de tráfico y afectación a la movilidad

El Ayuntamiento ha recomendado el teletrabajo por la gran tractorada que va a intentar colapsar Madrid. Protestan por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y el reciente acuerdo comercial UE-Mercosur.

Miriam Vázquez
Publicado:

Pasadas las 07:30 horas de la mañana de este martes los tractores concentrados en Arganda del Rey se han puesto en marcha rumbo a Madrid. Su llegada se espera alrededor de las 11:00h.

Convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes protestan por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y el reciente acuerdo comercial UE-Mercosur. Las protestas llegan a la capital después de repetirse en varias capitales de provincia.

El punto de encuentro será el Ministerio de Agricultura. Habrá cinco columnas dando vida a una gran tractorada que provocará cortes de tráfico y afectaciones a la movilidad en distintas calles de Madrid. El Ayuntamiento ha recomendado el teletrabajo y los desplazamientos en transporte público.

Se espera reunir a más de 500 tractores y llegar a los 8.000 manifestantes. Más de mil policías y 800 guardias civiles garantizarán la seguridad, a los que se sumarán efectivos de las policías locales de los municipios afectados.

