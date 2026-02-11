Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Congresistas denuncian anomalías en los papeles del caso Epstein: ¿Quiénes son los nombres borrados?

El caso Epstein podría entrar en una nueva fase. Un comité de investigación del caso en el Congreso ha accedido a la versión íntegra de todos los documentos que se han hecho públicos, sin censura alguna. A su salida, aseguran que han identificado anomalías en esos papeles.

Papeles caso Epstein

Miriam Vázquez
Publicado:

Hasta seis nombres habrían sido borrados en los documentos del caso Epstein. Los legisladores estadounidenses han manifestado su preocupación y ya advirtieron que se reservan el derecho de porder tomar medidas para hacer públicas esas identidades si el Departamento de Justicia no corrige las omisiones.

En rueda de prensa, Thomas Massie, republicano por Kentucky, y Ro Khanna, demócrata por California, señalaron que las supresiones podrían exceder los límites permitidos por la legislación que obliga a la divulgación completa de los archivos de Epstein. Ambos han revisado la información.

Según ha avanzado el republicano uno de esos nombres que se ha querido ocultar pertenece a un ciudadano estadounidense y otro sería un extranjero. También sugirió que otro nombre podría estar bajo investigación y el resto serían de nacionalidades inciertas.

Jamie Raskin, demócrata de Maryland y miembro del comité de Justicia, también examinó los archivos y criticó las redacciones de personas que no parecen ser víctimas, pero que podrían estar vinculadas como cómplices o facilitadores.

Desde la Casa Blanca la portavoz Karoline Leavitt, insistió en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió su relación con el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein, aunque no aclaró si el republicano conocía sus delitos.

