Bruselas advierte a España por la regularización de inmigrantes: "El permiso de residencia no es un cheque en blanco"

El Consejo de Ministros aprobó hace semanas un Real Decreto que contempla la regularización extraordinaria de migrantes pactada por el Gobierno y Podemos. Se trata de una medida con la que unos 500.000 extranjeros tendrían la posibilidad de conseguir permiso de trabajo y residencia.

La medida ha generado un debate intenso que ha llegado hasta Bruselas. Diversos grupos en el Parlamento Europeo señalan que una regularización de este tipo no solo afecta a España, sino a todos los países de la Unión. La Comisión Europea ya ha advertido al gobierno español de que no puede adoptar medidas que afecten a otros Estados miembros.

En ese marco, muchos eurodiputados, cuestionan la medida por los posibles efectos en la movilidad dentro de la UE, mientras que otros, especialmente del PSOE, la defienden como necesaria para gestionar la migración y la economía.

En medio esto, el comisario europeo de Asuntos Migratorios y Migración, Magnus Brunner, recordó la responsabilidad de España para que las personas regularizadas permanezcan en el país y no busquen cambiar de residencia hacia otros Estados de la Unión Europea: "Todos los estados deben velar para que sus decisiones no afecten negativamente al resto de la Unión".

Respetar las normas

En el Parlamento Europeo también afirmó que la obtención de "un permiso de residencia no es un cheque en blanco". Por ello señala que "cada Estado miembro debe asegurarse de que sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea" siendo esto un "principio general" e instando a que "las normas europeas deben ser respetadas".

El comisario añadió que la Comisión quiere que la solidaridad y la responsabilidad sean los principios rectores de la política migratoria de la UE, y subrayó que esta trabaja para acelerar los retornos de migrantes irregulares. "Hoy solo uno de cada cinco migrantes irregulares realmente regresa y creo que es hora de cambiar esto y garantizar que, por regla general, los inmigrantes irregulares abandonen la Unión Europea", dijo.

Sobre la decisión de España, Brunner señaló que la migración es un "desafío compartido" y recordó el respeto a las acciones de cada Estado en temas migratorios: "Eso también es bastante obvio y bastante claro, y esto es lo que esperaríamos ver ahora en relación con las medidas de España más recientemente anunciadas, así como con todas las demás iniciativas similares de los Estados miembros".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.