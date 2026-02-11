Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rifirrafe Sánchez-Feijóo

Feijóo acusa a Sánchez de practicar el "método del galgo de Paiporta,eludir sistemáticamente su responsabilidad política"

Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de no tener el "respeto" que merecen hacia las víctimas y le indica que debería haber ido a "a pedir perdón y a asumir las consecuencias".

Miriam Vázquez
Publicado:

La comparecencia de hoy de Pedro Sánchez sobre el guión era para dar explicaciones por los accidentes de Adamuz y de Gelida, pero también era el primer 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Se preveía tenso y así ha sido. Feióo ha asegurado que la mayor tragedia de la alta velocidad en España era "un accidente evitable" y acusó a Sánchez de jugar a la "ruleta rusa" con la seguridad de los viajeros.

Ha añadido Feijóo que "España no puede acostumbrarse a que cada vez que ocurre una tragedia el presidente se fugue. Es el método del 'galgo de Paiporta', eludir sistemáticamente su responsabilidad política. Pero digo yo, si no tiene responsabilidad por Adamuz, ni por Rodalies, ni por el apagón, ni por la DANA... ¿para qué demonios está usted aquí? ¿Qué tiene que pasar para que este Gobierno se sienta responsable de algo? Y para decirlo todo, ¿qué tiene que pasar para que sus socios se lo exijan?

Asimismo, aconsejó a Sánchez que "encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo" porque su Gobierno "se sentará en el banquillo también por esto". "Los que no deberían estar sentados en sus escaños son Puente y usted", le espetó.

"Señora Díaz, comprendo que no tiene que ser fácil convertirse en el juguete roto del PSOE, pero hágame caso, en esta vida hay que tener un poco de dignidad". Uno por uno, empezando por Compromís, a quien ha preguntado si también en Adamuz (Córdoba) tiene él "más competencias que el señor Sánchez", pasando por Podemos que dijo: "Bajarán muy enfadados, pero ya no les sirve de nada seguir apoyando al Gobierno, a quien están reemplazando los españoles es a ustedes". Hasta a Bildu a quien ha vuelto a recordar que antes de pontificar tienen que hablar de las "que mataron apretando el gatillo o impulsando un detonador". También hubo un mensaje para el PNV: "Allá ustedes".

La secretaria de Organización del PSOE ha contestado a Feijóo vía redes sociales. Asegura que "hoy Feijóo tenía la oportunidad de demostrar algo de altura, sobre todo en respeto a las víctimas y sus familias". Según Torró, Feijóo eligió lo de siempre, "la confrontación, la exageración y las mentiras". La dirigente reprochó al líder del PP que "no conoce otra política que la de tierra quemada". "No cabe mayor insensibilidad".

