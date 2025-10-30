Puro Davidovich en el Masters de París: derrota al francés Arthur Cazaux y lo celebra mandando a dormir al público galo

Alejandro Davidovich supo jugar ante el francés Arthur Cazaux y el público de La Défense, sede del Rolex Paris Masters, y se clasificó para los octavos de final donde este jueves se medirá a Alexander Zverev, actual campeón del último Masters 1.000 del año. El malagueño superó a Cazaux en dos sets (7-6(5) y 6-4) en un partido en el que tuvo que lidiar con los sonidos y abucheos del público galo. Una actitud que ya han sufrido otros tenistas españoles, como le ocurrió a Jaume Munar en el Roland Garros de este año, y que Davidovich replicó tras alzarse con al victoria.

El actual número 15 del ranking de la ATP mando a dormir al público, que durante todo el duelo había apoyado muy sonoramente a su rival, el francés Arthur Cazaux. Alejandro Davidovich celebró con efusividad su triunfo y realizó un gesto que Stephen Curry, estrella de los Warriors suele realizar cuando clava algunos de sus triples decisivos.

Alejandro Davidovich se enfrentará este jueves, en el último turno de la pista central al alemán Alexander Zverev, actual campeón en París y que tuvo que remontar ante el argentino Camilo Ugo Carabelli (6-7(5), 6-1 y 7-5) para no despedirse a las primeras de cambio, como le ocurrió a Carlos Alcaraz ante el británico Cameron Norrie.

Sinner no falla y apabulla a Zizou Bergs

Jannik Sinner, el principal favorito tras el descalabro de Carlos Alcaraz, pasó por encima del belga Zizou Bergs (6-4 y 6-2) y elevó a 22 su racha de triunfos consecutivos bajo techo. El italiano, que viene de coronarse en el ATP500 de Viena, podría recuperar el número 1 del mundo si levanta el título en la capital francesa, aunque tendrá que defender 1.500 puntos en las Nitto ATP Final, del 9 al 16 de noviembre en Turín.

El próximo rival del jugador de San Cándido será el argentino Francisco Cerundolo, que firmó una trabajada victoria contra el serbio Miomir Kecmanovic (7-5, 1-6 y 7-6(4)), en dos horas y 28 minutos.

Octavos de final del Rolex Paris Masters 2025

Cameron Norrie vs Valentin Vacherot

Felix Auger-Aliassime vs Daniel Altmaier

Taylor Fritz vs Alexander Bublik

Karen Khachanov vs Alex de Miñaur

Lorenzo Sonego vs Daniil Medvedev

Alejandro Davidovich vs Alexander Zverev

Ben Shleton vs Andrey Rublev

Francisco Cerúndolo vs Jannik Sinner