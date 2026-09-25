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Jannik Sinner renuncia a Pekín: "No estoy preparado para competir"

El italiano perderá otros 500 puntos en el ranking tras renunciar a jugar en el ATP500 de Pekín, donde el año pasado fue campeón.

Jannik Sinner se lamenta tras perder un punto ante Juan Manuel Cerúndolo

Jannik Sinner se lamenta tras perder un punto ante Juan Manuel Cerúndolo Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Jannik Sinner, número 1 del mundo, ha anunciado este viernes su renuncia a disputar el ATP500 de Pekín, al no estar recuperado de la lesión de rodilla que ya le impidió jugar en Montreal, Cincinnati y el US Open. Y es que el último partido del de San Cándido fue la final de Wimbledon, el pasado 12 de julio.

"Lamento mucho anunciar que no podré jugar en Pekín este año. Mi rodilla todavía no está como me gustaría y no estoy preparado para competir", explicó Sinner en un vídeo publicado en sus redes sociales.

"Haré todo lo posible por estar en la cancha tan pronto como pueda. Lo que más echo de menos es, por supuesto, el torneo, los aficionados y el ambiente", indicó el tenista italiano.

"He pasado grandes momentos allí, ganando también el título el año pasado, y estoy muy decepcionado por no poder defenderlo este año. Estaré muy contento de volver el año que viene. Deseo a todos un gran torneo y nos vemos muy pronto de nuevo en la pista", concluye el mensaje del transalpino.

Ocasión para Zverev para acechar el número 1

La gran pregunta ahora es si Jannik Sinner estará listo para reparecer en el Masters 1.000 de Shanghái, del 7 al 18 de octubre. La baja del italiano es nueva oportunidad de recortar puntos en el ranking para Alexander Zverev (campeón de Roland Garros y el US Open), el alemán cuenta con opciones de terminar el año en lo más alto del ranking.

El de Hamburgo fue cuartofinalista el año pasado en la capital china Si logra alzar el título en Pekín, recortaría otros buena cantidad de puntos con Jannik Sinner, reduciendo la diferencia a menos de 900 antes del Masters 1.000 de Shanghái.

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