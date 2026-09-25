Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Nations League

¿Simuló un disparo? Expulsado tras una polémica celebración en el Austria - Israel

El futbolista israelí Abu Farchi vio la segunda amarilla después de utilizar el banderín de córner en una controvertida celebración.

Abu Farchi celebra su gol a Austria

Abu Farchi celebra su gol a Austria Getty images

Publicidad

Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

La primera jornada de la Nations League ha dejado una de las imágenes más polémicas en el partido entre Austria e Israel. Sayed Abu Farchi pasó de marcar el empate a ser expulsado durante la celebración de su propio gol después de realizar un controvertido gesto con el banderín de córner.

Todo ocurrió en el minuto 55. El futbolista israelí consiguió el 1-1 y corrió hacia una de las esquinas del campo para celebrar el tanto. Allí cogió el banderín y realizó un gesto que fue interpretado como la simulación de un disparo con un arma.

La celebración le costó una tarjeta amarilla. El problema para Abu Farchi era que ya había sido amonestado apenas cuatro minutos antes, por lo que la segunda tarjeta supuso automáticamente su expulsión. Israel pasó así de celebrar el empate a quedarse con diez futbolistas.

¿Un disparo o un golpe de snooker?

Las imágenes no tardaron en hacerse virales y provocaron interpretaciones diferentes en las redes sociales. La más polémica fue la de quienes vieron en la celebración una simulación de un disparo con el banderín utilizado como si fuera un arma. La interpretación ha provocado todavía más controversia por el contexto del conflicto entre Israel y Palestina.

Sin embargo, numerosos aficionados han ofrecido una explicación completamente diferente: consideran que Abu Farchi estaba simulando un lanzamiento de billar y que no pretendía representar ningún disparo.

La acción dividió rápidamente las opiniones. Algunos consideraron excesiva la segunda amarilla, mientras que otros entendieron que el árbitro aplicó el reglamento ante una celebración que consideró inapropiada.

Del empate a la expulsión en segundos

La acción cambió por completo el escenario del encuentro. Austria se había adelantado en el minuto 43 gracias a un penalti transformado por Romano Schmid.

Abu Farchi consiguió devolver la igualdad al marcador en el 55, pero su expulsión inmediatamente posterior dejó a Israel con diez jugadores durante buena parte de la segunda mitad.

El conjunto visitante consiguió resistir hasta los últimos minutos, pero la resistencia israelí terminó rompiéndose en el minuto 90. Phillipp Mwene consiguió el 2-1 para Austria cuando el encuentro se encaminaba hacia su desenlace.

Ya durante el tiempo añadido, Sasa Kalajdzic marcó el tercero para establecer el definitivo 3-1 y asegurar los tres puntos para el conjunto austríaco.

Carlos Alcaraz: "Para mí Nadal era un referente cuando era niño, pero no hay duda que el GOAT es..."

Novak Djokovic y Rafa Nadal se saludan tras la semifinal de Roland Garros en 2022

Publicidad

Deportes

El futbolista Oskar Kordus

Muere a los 20 años el futbolista Oskar Kordus tras atravesar un ciervo el parabrisas de su coche

Abu Farchi celebra su gol a Austria

¿Simuló un disparo? Expulsado tras una polémica celebración en el Austria - Israel

Parapentistas vuelan sobre una montaña en una imagen de archivo

Muere un parapentista de 35 años tras un accidente Castellfollit del Boix, Barcelona

Ibrahima Konaté, durante un partido de LaLiga
Real Madrid

Ibrahima Konaté sufre una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha

Novak Djokovic y Rafa Nadal se saludan tras la semifinal de Roland Garros en 2022
Laver Cup

Carlos Alcaraz: "Para mí Nadal era un referente cuando era niño, pero no hay duda que el GOAT es..."

Mourinho, en el banquillo del Real Madrid
Real Madrid

¿Primera crisis del Mourinho 2.0 en el Real Madrid? El viejo manual vuelve a escena

A 6 puntos del Barça y con los ataques a los árbitros de nuevo en primer plano, Mourinho afronta la primera gran prueba tras su regreso al club blanco.

Alejandro Rojas-Marcos, expolítico y campeón de Hyrox con 86 años
Hyrox

El exalcalde de Sevilla, Alejandro Rojas-Marcos, triunfa en el deporte con 86 años

No ha dejado del todo la política, pero su gran pasión ahora es el Hyrox donde ha sido subcampeón del mundo en 2025 y bronce en 2026.

Borja Iglesias durante el día de descanso de la selección española

Borja Iglesias, tras el desahucio de Maricarmen: "La gran mayoría estamos mucho más cerca de su caso"

Andy Carroll en un partido con el Newcastle en 2021

El futbolista inglés Andy Carroll sufrió una agresión sexual de un "amigo famoso"

Rodri Hernández

Rodri y su posible fichaje por el Real Madrid: "Fueron con todo lo que tenían"

Publicidad