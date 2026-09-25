¿Simuló un disparo? Expulsado tras una polémica celebración en el Austria - Israel

La primera jornada de la Nations League ha dejado una de las imágenes más polémicas en el partido entre Austria e Israel. Sayed Abu Farchi pasó de marcar el empate a ser expulsado durante la celebración de su propio gol después de realizar un controvertido gesto con el banderín de córner.

Todo ocurrió en el minuto 55. El futbolista israelí consiguió el 1-1 y corrió hacia una de las esquinas del campo para celebrar el tanto. Allí cogió el banderín y realizó un gesto que fue interpretado como la simulación de un disparo con un arma.

La celebración le costó una tarjeta amarilla. El problema para Abu Farchi era que ya había sido amonestado apenas cuatro minutos antes, por lo que la segunda tarjeta supuso automáticamente su expulsión. Israel pasó así de celebrar el empate a quedarse con diez futbolistas.

¿Un disparo o un golpe de snooker?

Las imágenes no tardaron en hacerse virales y provocaron interpretaciones diferentes en las redes sociales. La más polémica fue la de quienes vieron en la celebración una simulación de un disparo con el banderín utilizado como si fuera un arma. La interpretación ha provocado todavía más controversia por el contexto del conflicto entre Israel y Palestina.

Sin embargo, numerosos aficionados han ofrecido una explicación completamente diferente: consideran que Abu Farchi estaba simulando un lanzamiento de billar y que no pretendía representar ningún disparo.

La acción dividió rápidamente las opiniones. Algunos consideraron excesiva la segunda amarilla, mientras que otros entendieron que el árbitro aplicó el reglamento ante una celebración que consideró inapropiada.

Del empate a la expulsión en segundos

La acción cambió por completo el escenario del encuentro. Austria se había adelantado en el minuto 43 gracias a un penalti transformado por Romano Schmid.

Abu Farchi consiguió devolver la igualdad al marcador en el 55, pero su expulsión inmediatamente posterior dejó a Israel con diez jugadores durante buena parte de la segunda mitad.

El conjunto visitante consiguió resistir hasta los últimos minutos, pero la resistencia israelí terminó rompiéndose en el minuto 90. Phillipp Mwene consiguió el 2-1 para Austria cuando el encuentro se encaminaba hacia su desenlace.

Ya durante el tiempo añadido, Sasa Kalajdzic marcó el tercero para establecer el definitivo 3-1 y asegurar los tres puntos para el conjunto austríaco.