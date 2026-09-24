Muere un parapentista de 35 años tras un accidente Castellfollit del Boix, Barcelona

Un parapentista de 35 años murió este martes tras sufrir un accidente en Castellfollit del Boix (Bages), según informan los Bomberos de la Generalitat. El accidente se produjo en la tarde de ayer, miércoles 23 de septiembre, y los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del siniestro mortal. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, el hombre de 35 años, que tenía heridas muy graves, finalmente falleció.

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 19:05 horas del miércoles y pusieron en marcha un dispositivo de rescate, activando el helicóptero de la unidad de Recursos Aéreos con miembros del GRAE (Grupo de Acciones Especiales) y al médico del SEM (Sistema de Emergencia Médica) con base en Cerdanyola del Vallès.

El parapentista, que falleció ante la gravedad de las heridas, fue localizado en mitad de una pendiente.

"Mediante una maniobra con grúa desde el helicóptero, antes de que tuviera que retirarse debido a la llegada del atardecer, el médico y el rescatador del GRAE llegaron al parapente para ayudarle. Al mismo tiempo, los bomberos acondicionaron la zona e instalaron cuerdas de soporte y retención para facilitar la evacuación de la víctima", informan Bomberos de la Generalitat.

Miembros del Mossos d'Esquadra, que se aproximaron con tres patrullas al lugar del siniestro mortal, se han hecho cargo de los procedimientos judiciales, así como de la investigación de las circunstancias del accidente.