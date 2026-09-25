Albares sella con Marruecos en la ONU una colaboración marcada por los reproches

El encuentro no fue una sorpresa. Hace una semana José Manuel Albares ya adelantó que se vería con su homólogo marroquí en Nueva York con motivo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

Una reunión cordial en la que Albares ha recibido garantías de "plena colaboración" de su homólogo marroquí, Naser Burita, ante la situación que se vive en Ceuta desde hace más de un mes tras el salto masivo en el que cruzan entre 70,000 y 80,000 personas.

Según fuentes de Exteriores los dos ministros abordaron la devolución de los migrantes irregulares que permanecen en la ciudad autónoma desde el 30 de julio y que no tengan derecho a protección internacional. Asunto sobre el que Marruecos reiteró su plena colaboración.

Madrid y Rabat defienden su intensa relación diplomática

Por su parte, Albares recalcó que quiere mantener una buena relación con Marruecos basada en el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a los principios de la declaración conjunta de 2022.

Es mas, el ministro de Exteriores ha comentado mas de una vez que habla casi a diario con su homólogo marroquí, el cual muestra siempre un excelente disposición.

Marruecos expresa plena disposición para que regresen

Una buena sintonía marcada a pesar de ello por los reproches. Nada más terminar la reunión, Burita preguntado por los medios, defendió la posición "clara" de Marruecos sobre el retorno de los inmigrantes en situación irregular y su compromiso con el regreso de los menores no acompañados, regreso que no se ha producido aún por culpa de España.

"Si los inmigrantes no han regresado, si los menores no han regresado, no se debe preguntar a Marruecos, se debe preguntar a España. No es Marruecos quien devuelve", declaró el ministro.

Es más “la cuestión del retorno de los inmigrantes que se encuentran en Ceuta está relacionada con polémicas, consideraciones, obstáculos, guiones y dificultades españolas". "No está relacionado con la voluntad claramente expresada por las autoridades marroquíes", añadió.