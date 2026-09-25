Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

CRISIS CEUTA

Albares sella con Marruecos en la ONU una colaboración marcada por los reproches

El ministro de Exteriores marroquí culpa a España de que los menores de Ceuta no hayan regresado a su país.

Albares y el ministro de Exteriores marroquí en la ONU

Albares y el ministro de Exteriores marroquí en la ONU EFE

Publicidad

Susana Román
Susana Román
Publicado:

El encuentro no fue una sorpresa. Hace una semana José Manuel Albares ya adelantó que se vería con su homólogo marroquí en Nueva York con motivo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

Una reunión cordial en la que Albares ha recibido garantías de "plena colaboración" de su homólogo marroquí, Naser Burita, ante la situación que se vive en Ceuta desde hace más de un mes tras el salto masivo en el que cruzan entre 70,000 y 80,000 personas.

Según fuentes de Exteriores los dos ministros abordaron la devolución de los migrantes irregulares que permanecen en la ciudad autónoma desde el 30 de julio y que no tengan derecho a protección internacional. Asunto sobre el que Marruecos reiteró su plena colaboración.

Madrid y Rabat defienden su intensa relación diplomática

Por su parte, Albares recalcó que quiere mantener una buena relación con Marruecos basada en el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a los principios de la declaración conjunta de 2022.

Es mas, el ministro de Exteriores ha comentado mas de una vez que habla casi a diario con su homólogo marroquí, el cual muestra siempre un excelente disposición.

Marruecos expresa plena disposición para que regresen

Una buena sintonía marcada a pesar de ello por los reproches. Nada más terminar la reunión, Burita preguntado por los medios, defendió la posición "clara" de Marruecos sobre el retorno de los inmigrantes en situación irregular y su compromiso con el regreso de los menores no acompañados, regreso que no se ha producido aún por culpa de España.

"Si los inmigrantes no han regresado, si los menores no han regresado, no se debe preguntar a Marruecos, se debe preguntar a España. No es Marruecos quien devuelve", declaró el ministro.

Es más “la cuestión del retorno de los inmigrantes que se encuentran en Ceuta está relacionada con polémicas, consideraciones, obstáculos, guiones y dificultades españolas". "No está relacionado con la voluntad claramente expresada por las autoridades marroquíes", añadió.

Activados dos cazas F-18 españoles por la alerta de drones rusos en Rumanía

Imagen de archivo de varios cazas F18

Publicidad

Mundo

El Titanic, en 1912

El Titanic II replicará la travesía que terminó en tragedia 115 años después

Batman

La cómica escena de 'Batman' recuperando el bolso que le habían robado a una mujer en Norwich

Pompa y «diplomacia panda» marcan la cena de Trump y Xi entre profundas diferencias estratégicas

Pompa y "diplomacia panda" marcan la cena de Trump y Xi entre profundas diferencias estratégicas

Albares y el ministro de Exteriores marroquí en la ONU
CRISIS CEUTA

Albares sella con Marruecos en la ONU una colaboración marcada por los reproches

Paracetamol genérico
Reino Unido

Una sobredosis de paracetamol por un resfriado le lleva a la UCI y tiene que aprender a caminar y hablar de nuevo

Policía de México
méxico

Los linchan y los queman vivos: el caso de un hombre y una mujer acusados de brujería en México

Previo a su trágico final, sufrieron agresiones verbales y físicas.

Detención Israel
PROTESTAS ONU

VÍDEO: El momento de la detención de la actriz Susan Sarandon durante una protesta contra Netanyahu

La Asamblea General de la ONU y la intervención de Benjamín Netanyahu, ha coincidido con las protestas en Nueva York que se han saldado con varios detenidos, entre ellos la actriz Susan Harandon.

Imagen de archivo de Daniel Sancho

Tailandia mantiene la cadena perpetua a Daniel Sancho después de desestimar los recursos

Asamblea General de la ONU

El mensaje de Trump a Irán, la amenaza rusa o el peligro de la IA, todo lo que debes saber de la Asamblea de la ONU

Marruecos refuerza vigilancia

Detenidas en Marruecos diez personas por alentar otro salto a la frontera durante la jornada electoral

Publicidad