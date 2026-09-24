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Ibrahima Konaté sufre una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha

El Real Madrid publica el parte médico del defensa francés.

Ibrahima Konaté, durante un partido de LaLiga

Ibrahima Konaté, durante un partido de LaLiga Efe

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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El Real Madrid ha emitido este jueves el parte médico de Ibrahima Konaté, que regresó de su concentración con Francia tras sufrir un percance en su rodilla derecha.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ibrahima Konaté por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha. Pendiente de evolución", informa el Real Madrid.

Konaté sintió molestias durante el entrenamiento del miércoles de la selección francesa y se retiró de la sesión por precaución. Las pruebas médicas a las que fue sometido posteriormente confirmaron la lesión, que le impedirá participar en los cuatro encuentros de la Liga de Naciones que Francia disputará durante este parón internacional.

El defensa se perderá los partidos frente a Turquía, este viernes, Italia, el 2 de octubre, y Bélgica, rival al que el conjunto francés se enfrentará en dos ocasiones, los días 28 de septiembre y 5 de octubre.

El objetivo es volver ante el Villarreal

Pese a la lesión, la previsión es que el central galo esté recuperado tras el parón de selecciones y listo para jugar ante el Villarreal el sábado 10 de octubre. Y es que el concurso de Konaté se antoja clave para una de las partes clave de la temporada para los de Mourinho, con los partidos ante Villarreal, Roma, Sevilla, Leipzig y Barcelona.

El Real Madrid no podrá contar con Dean Huijsen para recibir al Villarreal, tras la expulsión del joven defensa en el derbi, y es duda si Valverde estará recuperado de un esguince de grado 3 provocado por la dura entrada de Kang-in Lee.

Un mes de octubre exigente para el club blanco y ya sin margen de error tras quedar a seis puntos del conjunto de Hansi Flick tras la derrota en el derbi del Metropolitano.

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