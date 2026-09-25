Corinna Schumacher habla tras 12 años cuidando de Michael: "Lloro en silencio"

Corinna Schumacher ha vuelto a hablar públicamente sobre Michael Schumacher en una de sus escasas apariciones desde el grave accidente de esquí sufrido por el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 el 29 de diciembre de 2013.

Lo ha hecho en el nuevo documental de Netflix 'Schumacher '94: El nacimiento de una leyenda', una película de 105 minutos que reconstruye la temporada en la que el alemán conquistó con Benetton el primero de sus siete Mundiales y comenzó a convertirse en uno de los mayores iconos de la historia del automovilismo.

El documental permite también adentrarse en una faceta mucho más personal de Schumacher a través de Corinna, que recuerda los inicios de su relación a comienzos de los años 90 y algunos momentos de su vida juntos. No hay, sin embargo, ninguna actualización sobre el estado de salud actual del expiloto.

La canción que todavía le hace llorar

Uno de los momentos más emotivos llega cuando Corinna recuerda la canción que marcó los primeros años de su relación: 'Rush Rush', de Paula Abdul. "Esa era nuestra canción en aquel entonces", dice. «Cuando la escucho hoy en el coche, lloro en silencio".

Corinna aparece visiblemente emocionada al recordar aquella época y la relación que construyeron antes de que Schumacher alcanzara la dimensión mundial que posteriormente tendría.

"Mi corazón late por él cuando gana. Y cuando pierde. Mi corazón siempre está ahí", cuenta. "Cuando estás con alguien a quien esperas ver todos los días, es maravilloso".

Su madre no quería que saliera con él

El documental recupera también una curiosa anécdota sobre los inicios de la pareja. Corinna explica que su madre no veía con buenos ojos inicialmente su relación con Michael debido a la imagen que tenía del joven piloto durante sus años en el karting.

"Mi madre estaba completamente en contra. Michael siempre estaba en la pista de karts y siempre estaba apartando a los demás".

Según recuerda, su madre mencionaba constantemente a la familia Schumacher: "¡Mira a Schumacher! Tienen una pista de karts en casa, echan a cualquiera que haga algo mal, ¡y ahora él también echa gente!". "¡Schumacher, Schumacher!".

Las cartas de las admiradoras de Michael

Corinna también recuerda con humor la enorme cantidad de correspondencia que comenzó a recibir Schumacher a medida que crecía su popularidad.

Entre aquellas cartas había una admiradora que enviaba repetidamente ropa interior al piloto. "Recibió mucho de eso", relata ella. "Una chica siempre le enviaba ropa interior con su correo. Se llamaba Jutta. En algún momento, 'Vamos, Jutta' se convirtió en su frase habitual".

Son algunos de los recuerdos personales con los que el documental muestra la vida de Schumacher antes y durante el comienzo de su dominio en la Fórmula 1.

Máxima privacidad desde el accidente de 2013

Corinna ha protegido de forma férrea la intimidad de su marido desde el grave accidente de esquí sufrido en Méribel, en los Alpes franceses.

Schumacher padeció importantes daños cerebrales después de golpearse contra unas rocas y desde entonces prácticamente no ha vuelto a aparecer públicamente.

Su esposa se convirtió en una de las principales responsables de preservar su privacidad durante la larga recuperación, mientras el alemán recibe atención especializada. El nuevo documental tampoco rompe esa barrera: no aporta información sobre su estado médico actual.

Las últimas informaciones sobre Schumacher

A principios de este año, el 'Daily Mail' publicó, citando fuentes próximas al expiloto, que Schumacher ya no estaría permanentemente postrado en una cama y que podría sentarse en una silla de ruedas.

Según esas informaciones, podría ser trasladado de esta manera por sus propiedades de Mallorca y Gland, a orillas del lago Lemán.

El mismo medio señaló que personas de su entorno describían cierto grado de interacción con lo que sucede a su alrededor, aunque sin ofrecer un diagnóstico médico oficial.

"Da la impresión de que entiende algunas de las cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas", dijeron desde su entorno.

Estas informaciones no han sido confirmadas públicamente por la familia, que continúa manteniendo en privado cualquier detalle sobre la evolución médica de Schumacher.

"Michael está aquí. Diferente, pero está aquí"

Corinna ya había hablado sobre la situación familiar en el documental 'Schumacher', estrenado por Netflix en 2021. Entonces dejó una de las escasas descripciones públicas sobre cómo era la vida de la familia después del accidente.

"Michael está aquí. Diferente, pero está aquí, y eso nos da fuerza, creo", dijo. "Me sigue demostrando lo fuerte que es cada día".

También explicó los esfuerzos diarios para cuidar al expiloto: "Vivimos juntos en casa. Hacemos terapia. Hacemos todo lo posible para que Michael mejore y se sienta cómodo. Y simplemente para que se sienta parte de nuestra familia, nuestro vínculo".

"Y pase lo que pase, haré todo lo que esté en mi mano. Todos lo haremos. Estamos intentando seguir adelante como familia, como a Michael le gustaba y le sigue gustando. Y estamos rehaciendo nuestras vidas".

"Ahora estamos protegiendo a Michael"

La familia ha mantenido desde 2013 una política extremadamente restrictiva respecto a cualquier información sobre Schumacher. Incluso los intentos de antiguos empleados de obtener y comercializar imágenes privadas del expiloto terminaron en los tribunales.

Corinna explicó ya en 2021 que esa protección responde a la misma filosofía que Michael mantuvo durante su vida pública: ""Lo privado es privado", como siempre decía. Para mí es muy importante que pueda seguir disfrutando de su vida privada tanto como sea posible. Michael siempre nos protegió, y ahora estamos protegiendo a Michael".

Casi 13 años después del accidente, esa posición sigue intacta. Corinna vuelve ahora a ponerse delante de las cámaras, pero no para revelar cómo se encuentra actualmente su marido, sino para recordar al Schumacher que conoció antes de convertirse en leyenda: el joven piloto del que se enamoró antes de aquel primer Mundial de 1994.