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El Manchester City, declarado culpable de más de 100 irregularidades financieras en la Premier League

The Athletic avanza que el club mancuniano ha sido declarado culpable de todos menos uno de los 115 cargos relacionados con incumplimientos de las regulaciones financieras de la Premier League. Aún no se han determinado sanciones y se prevé que el City recurrirá.

Vista general del Etihad Stadium

Vista general del Etihad Stadium Efe

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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El Manchester City, según avanza The Athletic y varios medios británicos, ha sido declarado culpable de más de un centenar de irregularidades financieras, unos cargos que se arrastran desde 2023. En concreto, el club mancuniano habría sido "declarado culpable de todos menos uno de los 115 cargos", informa el citado medio.

Unos cargos que se remontan a 2023, cuando por primera vez se acusó al Manchester City de irregularidades financieras tras una investigación de cuatro años.

The Athletic avanza que aún no se han determinado las posibles sanciones, pero que todas las posibilidades están "sobre la mesa. Además, se espera que el Manchester City recurra la sentencia.

Estas sanciones, recogidas en el Manual de la Premier League inglesa, pueden ir desde una mera advertencia a una retirada de puntos en el campeonato o, en el caso más extremo, incluso la expulsión de la competición. Incluso la retirada de puntos puede aplicarse con efectos retroactivos, lo que podría costarle al club hasta la pérdida de algunos títulos, siempre según The Athletic.

La Premier League acusó al City en febrero de 2023 de no proporcionar información financiera precisa ni los detalles correctos de pagos a entrenadores y jugadores entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, de no cumplir con el fair play financiero de la UEFA entre 2009 y 2018 y con el de la Premier League entre la 2015-2016 y la 2017-2018. Además, se le acusó de no cooperar con las investigaciones de la Premier que se llevaron a cabo entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

El Manchester City negó todos los cargos y contrató a algunos de los mejores abogados especializados en deporte en el Reino Unido para tratar de limpiar su nombre y evitar las sanciones. En la década que ha investigado la Premier League, es decir, entre la campaña 2009-2010 y la 2017-2018, el City ganó tres Ligas, una Copa de Inglaterra y tres Copas de la Liga.

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