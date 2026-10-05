El bochorno de Medvedev en Pekín: el ruso también se burló de Djokovic en pleno partido

Daniil Medvedev ha ofrecido uno de sus habituales shows en el partido ante Djokovic en Pekín, donde ha sido descalificado tras dar un pelotazo en la cara a un aficionado cuando tenía el encuentro prácticamente perdido (5-7, 3-5, 15-15).

La 'ida de olla' de Medvedev

El tenista ruso no pudo con el serbio en pista, y su frustración pudo con él jugándose la descalificación con un pelotazo que terminó impactando en el rostro de un aficionado que estaba en primera fila. El hombre se marchó dolorido el estadio y Daniil, pese a su reacción, aceptó la descalificación y pidió disculpas posteriormente: "Pedirle disculpas. Estoy intentando ponerme en contacto con él, si él quiere, porque me gustaría poder hablar con él en persona, saber cómo se encuentra y disculparme directamente. Me sentí fatal cuando vi lo que había pasado y ahora mismo lo que más me preocupa es que esté bien... Fue un accidente al cien por cien. Se puede ver que no golpeo la pelota enfadado. Hago muchas cosas que están mal en una pista, pero normalmente pegar pelotazos de este tipo no es una de ellas. La pelota volvió hacia mí y simplemente intenté mandarla hacia cualquier sitio para que no saliera de la pista", explicó.

Las burlas de Medvedev a Djokovic

El ruso se mostró desesperado durante gran parte del encuentro, pero una de las cosas más llamativas fue el hecho de que Daniil se burló varias veces de Novak Djokovic imitando sus aspavientos en pleno partido. Medvedev lo hizo en varias ocasiones, en unas se llevó la mano al estómago y en otras imitó y ironizó y exageró los movimientos del balcánico, que en algunas ocasiones, después de un mal golpeo o mal apoyo, exagera la caída.

No es extraño creer que Novak viera los movimientos de su rival ya que en un vídeo se puede apreciar como se le queda mirando mientras le imita. Además, el saludo entre ambos en la red fue bastante frío.

Un usuario en X también ha recordado un polémico vídeo en el que Alcaraz parece hacer aspavientos parecidos a los de Medvedev, lo que para muchos fue una imitación/burla del murciano hacia Djokovic, que terminó imponiéndose al genio de El Palmar en ese partido en el Open de Australia 2024.

Las multas al tenista ruso

Esta descalificación deja, de momento, dos grandes castigos para Daniil. El primero es que abandonará Pekín sin los 200 puntos que había conseguido tras pisar las semifinales del torneo, y la segunda es que tampoco podrá llevarse el prize money del torneo (219.295 dólares). La ATP seguramente le impondrá una severa multa económica como escarmiento.

'Nole', a su séptima final en Pekín

El serbio, por su parte, continúa ampliando unos números extraordinarios en el Abierto de China. Djokovic alcanzó su séptima final en Pekín y prolongó su imbatibilidad en el torneo hasta las 33 victorias (33-0).

El resultado también garantiza al ganador de 24 Grand Slams su regreso al 'top 10' del ranking mundial. A sus 39 años, el serbio sigue además ampliando sus registros históricos. La de Pekín será la final número 146 de su carrera, con la que iguala a Ivan Lendl en la tercera posición de la Era Open.