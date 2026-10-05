Medvedev, descalificado en Pekín por darle un pelotazo en el ojo a un espectador de la grada

Daniil Medvedev ha sido descalificado este lunes en las semifinales del Abierto de China después de golpear una pelota que terminó alcanzando en el ojo a un espectador en las gradas de la pista central de Pekín.

La acción puso un abrupto final al encuentro cuando Novak Djokovic dominaba por 7-5 y 5-3, después de dos horas y 17 minutos de partido. El incidente se produjo con 15-15 en el noveno juego de la segunda manga. Medvedev golpeó una pelota que terminó impactando en uno de los aficionados presentes en la abarrotada pista Diamond.

La acción provocó la descalificación del ruso, número 5 del mundo, y clasificó automáticamente a Djokovic para la final.

"Fue un accidente al cien por cien"

Tras el partido, Medvedev aseguró que fue "un accidente" y expresó su deseo de reunirse con el aficionado para compensarlo de alguna manera. "Fue un accidente al cien por cien", afirmó en la zona mixta después del encuentro ante el serbio

Medvedev sostuvo que no golpeó la pelota con rabia y explicó que intentaba evitar que saliera de la pista después de que esta regresara botando hacia él. "Cuando vi el resultado, me sentí horrible", declaró el ruso, que insistió en que su principal preocupación era el estado del espectador.

"Espero que esté bien, porque nunca se sabe con este tipo de situaciones", señaló. "Espero poder reunirme con él y compensarlo de alguna manera", añadió.

'Nole', a su séptima final en Pekín

El serbio continúa ampliando unos números extraordinarios en el Abierto de China. Djokovic alcanzó su séptima final en Pekín y prolongó su imbatibilidad en el torneo hasta las 33 victorias.

El resultado también garantiza al ganador de 24 Grand Slams su regreso al 'top 10' del ranking mundial.

A sus 39 años, el serbio sigue además ampliando sus registros históricos. La de Pekín será la final número 146 de su carrera, con la que iguala a Ivan Lendl en la tercera posición de la Era Open.

De Miñaur, último obstáculo

Djokovic buscará el título este martes frente al australiano Alex de Miñaur, actual número 9 del mundo. El serbio llega a la pelea por el trofeo después de una semifinal que terminó antes de tiempo y de la manera más inesperada.