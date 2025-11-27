Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las vacaciones de Carlos Alcaraz: adiós al platino, jornada de pesca y partido de NBA en Miami

El número 1 del mundo se está recuperando de un edema muscular del isquiotibial y ha asistido a un partido entre los Miami Heat y los Buks en Florida.

La jornada de pesca de Carlos Alcaraz

La jornada de pesca de Carlos Alcaraz

Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz disfruta de unos días de descanso en Miami tras cerrar el mejor año de su carrera, coronado como número uno del mundo. El murciano, que fue baja de la Copa Davis por un edema muscular en el isquiotibial, está aprovechando su parón para desconectar, reencontrarse con amigos, asistir a eventos deportivos… y estrenar un cambio de look.

Reencuentro con Del Potro y adiós al rubio platino

Durante su estancia en Miami, Alcaraz se ha visto con el extenista argentino Juan Martín del Potro, que compartió la reunión en sus redes sociales: "Siempre es lindo volver a verte amigo", escribió Del Potro en una publicación junto a varias fotos del murciano.

En las imágenes se aprecia que el pupilo de Juan Carlos Ferrero ha vuelto a su color de pelo natural, dejando atrás el llamativo rubio platino con el que terminó la temporada.

Alcaraz, estrella invitada en la NBA

El español también acudió al Miami Heat vs. Milwaukee Bucks de la NBA, partido que terminó con victoria local por 106-103. Durante el encuentro, la mascota del equipo le obsequió con la equipación oficial de los Heat, con la que Alcaraz posó ante las cámaras.

Días de pesca y recuperación

El número 1 también ha dedicado tiempo a actividades de ocio como la pesca, tal y como mostró en un vídeo compartido en redes sociales. Y es que entre descanso y ocio Carlitos continúa recuperándose del edema muscular que arrastra en el isquiotibial.

Dos exhibiciones antes de afrontar el Open e Australia

Aunque su temporada oficial ya ha terminado, Alcaraz volverá a las pistas en diciembre para disputar dos exhibiciones: el 7 de diciembre en Nueva Jersey ante Frances Tiafoe y el 8 de diciembre en Miami frente a Joao Fonseca.

Después de esos compromisos, el murciano cerrará definitivamente su temporada 2025, ya sin más partidos oficiales hasta el arranque del nuevo curso.

El gran desafío que abrirá su próxima campaña será el Open de Australia, el único Grand Slam que todavía no figura en el palmarés del español.

