El cabezazo de Giménez al Inter en el 93' que emociona a los atléticos: "Un gol de todos mis seres queridos"

Corría el minuto 93 en el Metropolitano cuando el futbolista uruguayo Josema Giménez se erigió en héroe del Atlético de Madrid al firmar el gol del triunfo (2-1) ante el Inter de Milán en la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. Tras el partido, el defensa dedicó el tanto a su familia y a todos los que le acompañan en su carrera.

"Rematé... con mis hijos. Paré a pensar en ellos, en la fuerza que me dan día a día para esforzarme, en mi esposa que me apoya y que siempre está ayudándome para que pueda llegar de la mejor manera a los partidos", declaró emocionado a Movistar desde el estadio colchonero.

El central fue más allá en su dedicatoria: "Creo que fue un gol de todos, de todos mis seres queridos, de la familia, de los amigos que me acompañan siempre, de la gente que ha estado en los buenos momentos y no tan buenos, pero que nunca ha dejado de creer en mí".

"Sin ellos no sería no podría hacer lo que hago hoy", abundó, subrayando la importancia de su entorno personal en su rendimiento profesional.

"Era un partido muy duro que necesitábamos ganar"

Pese al triunfo in extremis en el minuto 93, Giménez se mantuvo prudente y recordó la filosofía del equipo: "Nuestro lema es partido a partido. En esta edición de la Champions toca sumar puntos, es lo único que vale. La realidad es que hoy era un partido muy duro que necesitamos ganar y que ganarlo nos deja en una posición que nos hace pensar y creer que podemos clasificar directamente", valoró.

"Sabía que de parado no me podían aguantar el salto"

Giménez también relató la acción del tanto, un poderoso cabezazo tras un córner botado por Antoine Griezmann: "Le había dicho a Koke que en el lado derecho lo tirara él. Saben los compañeros que cuando marcan en zona es muy difícil porque uno cuando viene embalado y con el doble ritmo, al final considero que es una de mis virtudes".

"Sabía que ellos de parado no me podían aguantar el salto simplemente porque yo venía lanzado. Le pedí que la tirara colgadita, como me gusta, y puso un centro espectacular, que lo único que hice fue poner la cabeza", apostilló el defensa uruguayo.

La victoria deja al Atlético en buena posición para aspirar a la clasificación directa en esta fase liga de Champions, con Giménez reforzado en lo deportivo y arropado en lo personal.

