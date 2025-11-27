Venezuela revoca las concesiones de Iberia y otras 5 aerolíneas por suspender los vuelos

El Gobierno de Venezuela cumple su amenaza y revoca las concesiones de seis aerolíneas, entre ellas Iberia, "por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos".

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano anuncia "la revocación de la concesión" a las aerolíneas Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y la brasileña GOL. Copa, Wingo, Boliviana de Aviación, Satena, y las compañías locales Avior y Conviasa mantienen sus operaciones en el país.

Las autoridades venezolanas justifican la medida "por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un NOTAM emitido por una Autoridad Aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía" en Caracas. El alcance completo de esta revocación aislaría a Venezuela y limitaría su conectividad aérea en un momento clave como es la Navidad.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, denuncia en su programa en la cadena estatal que EEUU "emitió un NOTAM sobre el espacio aéreo que incluye a otros países, no solo a Venezuela", pero que esas compañías aéreas "siguen volando a otros países sin ningún tipo de problema" y "de repente les dio por no volar a Venezuela".

Antes del anuncio, recordó que es el Gobierno del país quien "decide quién vuela y quién no": "El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas: si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema", expresó.

Iberia confía en poder retomar los vuelos pronto

Iberia anunció el pasado sábado la paralización de sus vuelos a Venezuela y recientemente extendió su decisión hasta el 1 de diciembre después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera una alerta a las aerolíneas para "extremar la precaución al operar" como consecuencia del aumento de la actividad militar en Venezuela.

La aerolínea española confía en poder retomar los vuelos a Venezuela lo antes posible, en cuanto se den condiciones de seguridad para los pasajeros. La compañía "no puede operar en zonas donde hay un alto riesgo de seguridad" y explica que sigue las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) española.

Bombarderos de EEUU hacen demostraciones de ataques en el Caribe

Mientras, bombarderos B-52H de EE.UU. realizan demostraciones de ataque en el Caribe y enmarcan las maniobras dentro de la operación militar 'Lanza del Sur', anunciada el pasado 14 de noviembre para luchar contra el narcotráfico en Latinoamérica.

"Bombarderos de largo alcance B-52H del @TeamMinot (base aérea Minot) condujeron una demostración de ataque de bombardero en el Mar Caribe en apoyo de la Operación Lanza del Sur, trayendo seguridad y estabilidad hemisférica, el 24 de noviembre", publicó la división del sur de la Fuerza Aérea en sus redes sociales.

Estos aviones son de largo alcance y pueden volar a "altas velocidades subsónicas" y alturas de más de 15.000 metros, realizar ataques "estratégicos" y cargar armas nucleares o convencionales.

