Duras imágenes: Muere un joven de 16 años al hacer un mate y aplastarle la canasta

Un jugador de baloncesto ha muerto en Rohtak (India) después de que le cayera encima del pecho una canasta de baloncesto en una pista al aire libre mientras estaba entrenando. Sus amigos corrieron a prestarle ayuda, pero no pudieron hacer nada para salvar la vida del menor. Las trágicas imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad del recinto.

Todo sucedió en un parque infantil local cuando Hardik Rathi, de 16 años, intentó hacer un mate colgándose del aro. Las imágenes muestran cómo entonces el poste de metal se dobla y cae sobre su pecho, dejándole atrapado. Aunque recibió rápidamente ayuda y levantaron la estructura, las heridas resultaron de mortales para el joven.

Ahora las autoridades indias han iniciado una investigación sobre las circunstancias que rodearon al derrumbe del poste, que parecía inestable, incluido el estado de la pista y las medidas de seguridad en el parque infantil. La familia de Hardik ha explicado que empezó a jugar al baloncesto a los 11 años y que llevaba cinco años jugando a nivel nacional. Estaba entrenando para un torneo en Nepal.

La familia apunta a las autoridades

El primo de Hardik, Khadak Singh Rathi, lamentó en el medio NDTV que su familia haya sufrido esta pérdida irreparable: "Hardik era un chico decente y centrado. Su sueño era liderar el baloncesto de India".

Khadak Singh, de hecho, acusa a las autoridades: "Responsabilizo al gobierno de Haryana y al departamento de deportes por esto. Le ruego al gobierno de Haryana: perdí a mi hermano, pero no quiero que ninguna otra familia pierda a su hijo. Deberían reparar estas canchas para que los niños no tengan que arriesgar sus vidas para ganar medallas".

Khadak Singh afirmó que la cancha donde ocurrió el incidente se construyó en 2009: "Se puede apreciar el estado del poste oxidado. El entrenador de la academia deportiva se reunió con las autoridades al menos diez veces, pero no se tomó ninguna medida. Una inspección advirtió que su poste podría caerse en cualquier momento", lamentó.

Segundo fallecido en dos días

Por desgracia no es el primer caso de este tipo en la India, ya que apenas dos días antes de la trágica muerte de Hardik, Aman, de apenas 15 años, también sufrió un accidente fatal en el estadio Hoshiar Singh, en Bahadurgarh. Otro poste de baloncesto cedió y le golpeó, falleciendo a causa de sus heridos.

