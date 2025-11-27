Muere un influencer y entrenador de fitness tras ingerir 10.000 calorías al día para promocionar su programa de pérdida de peso

Tragedia en el mundo del fitness tras la terrible muerte de Dmitry Nuyanzin, un influencer y entrenador de fitness ruso que perdió la vida tras un peligroso e incomprensible reto de ingesta de comida con el objetivo de promocionar su propio programa de pérdida de peso. El entrenador natural de Orenburg se había propuesto engordar 25 kilos para demostrar lo rápido que podía adelgazar siguiendo un programa diseñado por él mismo.

Para llevar a cabo esa ganancia de peso, Dmitry Nuyanzin se sometió a atracones diario de unas 10.000 calorías, una cifra desorbitada y muy superior al consumo medio recomendado para un varón adulto. Todo el proceso lo fue documentando en sus redes sociales, donde mostraba sus desayunos (a base de bollería y pasteles), almuerzos con dumplings cubiertos de mayonesa, y comidas y cenas con todo tipo de comida rápida (oatatas fritas, hamburguesas, pizzas, etc.)

En tan solo un mes logró ganar 13 kilos y, a mediados de noviembre, el influencer y entrenador de fitness ruso había superado los 100 kilos de peso. Según informa Daily Mail, citando al canal ruso Ostorozhno Novosti, el corazón de Dmitry Nuyanzin falló mientras dormía. Todo se comenzó a torcer, siempre según informa Daily Mail, en los últimos días de subida de peso, cuando Nuyanzin comenzó sentir malestar físico, lo que le llevo a suspender sus entrenamientos e informar a sus allegados que iba a visitar a un médico, algo que no pudo llegar a concretar.

Mientras dormía su corazón dijo basta y falleció a raíz de un paro cardíaco, según sugieren los primeros informes médicos a los que se sometió al cadáver. Algunas informaciones aseguran que el paro cardíaco se podría haber producido por el esfuerzo y tensión extremos a los que sometió a su corazón en ese rápida ganancia de peso. Tres días después de su muerte, Dmitry Nuyanzin fue enterrado en Orenburg.

"Voy a bajar de peso con mis seguidores, ¡así que esto será el doble de emocionante!"

El propio Dmitry Nuyanzin estableció las reglas de su desafío, asegurando que daría 10.000 rublos (110 euros) a toda persona que pesara más de 100 kilos y logrará adelgazar el 10% de su peso corporal para el Año Nuevo.

"Mi curso de pérdida de peso empieza pronto, donde podrás ganar premios geniales y, lo más importante, construir un cuerpo hermoso, aprender a comer y divertirte. Voy a bajar de peso con mis seguidores, ¡así que esto será el doble de emocionante!", aseguraba Dmitry Nuyanzin en su cuenta de Instagram.

Dmitry Nuyanzin se había graduado en la Escuela de Reserva Olímpica de Orengurg y en la Universidad Nacional de Fitness de San Petersburgo. US muerte ha provocado una gran conmoción en el mundo del fitness y ha reabierto el debate sobre este tipo de retos de cambio radical de peso en muy poco tiempo.