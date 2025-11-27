Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Desalojan varias facultades del campus de Tafira en Gran Canaria por amenaza de bomba

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalEFE

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

La Policía Nacional desaloja algunas facultades del campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como medida preventiva tras recibir una amenaza de bomba, según informa la Jefatura Superior de Canarias en un comunicado. La medida se adopta con el fin de "garantizar, en todo momento, la seguridad" de los estudiantes.

Los agentes han activado inmediatamente el protocolo de seguridad establecido para este tipo de incidentes. Varias unidades de policía, incluyendo efectivos de Seguridad Ciudadana, UIP, UPR, se han desplazado hasta el campus.

Este artículo es una noticia de última hora sobre una amenaza de bomba en el campus de Tafira y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre una amenaza de bomba en el campus de Tafira en nuestras redes sociales: Facebook, X o Instagram.

