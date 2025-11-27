GRAN CANARIAS
Desalojan varias facultades del campus de Tafira en Gran Canaria por amenaza de bomba
La Policía Nacional desaloja algunas facultades del campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como medida preventiva tras recibir una amenaza de bomba, según informa la Jefatura Superior de Canarias en un comunicado. La medida se adopta con el fin de "garantizar, en todo momento, la seguridad" de los estudiantes.
Los agentes han activado inmediatamente el protocolo de seguridad establecido para este tipo de incidentes. Varias unidades de policía, incluyendo efectivos de Seguridad Ciudadana, UIP, UPR, se han desplazado hasta el campus.
