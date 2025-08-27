Jannik Sinner, sobre los duelos ante Carlos Alcaraz: "Nuestros partidos se han convertido en auténticas batallas"

Jannik Sinner ya está de vuelta y, tras tener que retirarse en la final de Cincinnati por un virus, este martes pasó por encima de Vit Kopriva (6-1, 6-1 y 6-2) en su estreno en el US Open. El de San Cándido defiende su corona en Nueva York y el número 1 del mundo ante un Alcaraz que quiere volver a reinar en Flushing Meadows y el tenis mundial.

El italiano solo invirtió una hora y 38 minutos en despachar al checo Vit Kopriva y citarse con el australiano Alexei Popyrin, número 36 del mundo, en la segunda ronda del último grand slam del año. Sinner admitió estar recuperado del percance que le obligó a retirarse ante Alcaraz en la final del Masters 1.000 de Cincinnati.

"Estoy muy contento de sentirme sano otra vez. Hicimos todo lo posible para llegar aquí en la mejor forma, así que estoy muy satisfecho con el partido y con el rendimiento de hoy", aseguró Sinner en declaraciones a pie de pista.

"Me siento en muy buena forma física, he podido entrenar bien los dos últimos días y sigo intentando mejorar en todos los aspectos de mi juego. Trato de ser más ágil y veloz en los desplazamientos para pegar a la pelota mejor apoyado", admitió el de Sán Cándido.

"Me llevó un tiempo acostumbrarme a las condiciones, afronté el torneo en un estado emocional muy distinto al actual, pero sé que todo puede cambiar rápido y aquí es muy distinto jugar de día y de noche", explicó Sinner.

El número 1 del mundo, que este año ha ganado el Open de Australia y Wimbledon, busca el quinto grand slam de su carrera y su segunda corona en Nueva York, un escenario donde ya se cruzó con Alcaraz en 2022. En aquella ocasión Sinner cayó ante el murciano en cinco sets y tras tener una bola de partido (3-6, 7-6, 7-6, 5-7 y 3-6), una derrota que aún recuerda el de San Cándido.

"Las sensaciones que tuve ese día fueron de que estábamos conociéndonos de manera clara y tendríamos muchos más encuentros en el futuro. Fue como un partido más antes de salir a cancha, ambos intentamos dar lo mejor de nosotros mismos, pero ahora nuestros partidos se han convertido en auténticas batallas que requieren un tiempo de preparación física, mental y táctica. Vamos haciendo ajustes en función de lo que el otro plantea. Pero sí, aquel partido fue determinante en nuestra rivalidad, aunque fuéramos muy jóvenes", recuera Sinner.

Por último, Sinner explicó como ha ido cambiando sus rutinas en los grand slam, admitiendo que aún sigue aprendiendo a gestionar el tiempo entre partido y partido.

"Durante mis años de carrera he ido aprendiendo a gestionar mejor el tiempo entre partidos en Grand Slam. Antes entrenaba dos horas en mis días libres, ahora doy prioridad a descansar y recuperar energía. Todos vamos haciendo ajustes en cuanto a dónde haces la fisioterapia, cuándo vienes al club, etc. Sigo aprendiendo a gestionar este tipo de cosas, no soy perfecto", concluyó Sinner.

Zverev no falla ante Alejandro Tabilo

El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo y que se cruzaría en unas hipotéticas semifinales con Sinner, eliminó en primera ronda del US Open al chileno Alejandro Tabilo por 6-2, 7-6(4) y 6-4 en 2 horas y 8 minutos de partido.

El alemán, finalista en 2020, disputó un primer set muy sólido que se apuntó por 6-2 tras quebrar dos saques al chileno. Los dos defendieron su saque en el segundo set hasta llevarlo al 'tie-break', que Zverev ganó por 7-4. En el tercero, Zverev y Tabilo volvieron a hacerse fuertes en su saque hasta el 5-4. El alemán dio un paso al frente, logró el primer 'break' desde el primer set y se llevó el partido.

Alexander Zverev se medirá en segunda ronda del US Open al británico Jacob Fearnley.

