Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

LaLiga denuncia insultos contra Pedro Sánchez, Vinícius y el Real Madrid en Oviedo

El organismo remitió un escrito al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia detallando los insultos entonados por un grupo de aficionados en el Tartiere.

Vin&iacute;cius celebra su gol en el Tartiere

Vinícius celebra su gol en el TartiereReuters

Publicidad

LaLiga ha denunciado ante el Comité de Competición de la RFEF y la Comisión Antiviolencia los cánticos ofensivos dirigidos contra Vinícius Júnior y el Real Madrid, así como contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en el encuentro disputado el 24 de agosto en el Carlos Tartiere.

"Tras dichos comportamientos, el club local reaccionó emitiendo un mensaje antiviolencia a través de los videomarcadores del estadio"

LaLiga

En su informe, recoge los insultos de un grupo de aficionados oviedistas localizados en la grada de animación de fondo norte, bajo las pancartas con los lemas "Los del 94" y "Ultras".

Según el escrito, en el minuto 39 entonaron de forma coordinada durante unos ocho segundos el cántico "Puta Real Madrid, puta Real Madrid".

Posteriormente, en el minuto 74, corearon durante diez segundos "Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan, de una puta vez". Antes del pitido final, también insultaron al brasileño Vinícius tras una amonestación: "Tonto, tonto".

LaLiga subraya "de manera especial que los hechos mencionados se produjeron únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado".

Además, destaca que "tras dichos comportamientos, el club local reaccionó emitiendo un mensaje antiviolencia a través de los videomarcadores del estadio".

"Pedro Sánchez, hijo de p***"

El informe también señala que justo antes del inicio del partido, "un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas "Los del 94" y "Ultras", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Pedro Sánchez, hijo de puta"".

Informe Real Oviedo-Real Madrid

1. Justo antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas "Los del 94" y "Ultras", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Pedro Sánchez, hijo de puta".

2. En el minuto 39 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas "Los del 94" y "Ultras", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico "Puta Real Madrid, puta Real Madrid".

3. En el minuto 74 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas "Los del 94" y "Ultras", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan, de una puta vez".

4. En el minuto 79 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas "Los del 94" y "Ultras", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 6 segundos el cántico "Tonto, tonto", en referencia al jugador visitante Vinicius Jr, el cuál acababa de ser amonestado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Kvitova dice adiós al tenis: doble campeona de Wimbledon, madre y 'superviviente' de un ataque con navaja

Kvitova, tras perder en primera ronda del US Open

Publicidad

Deportes

Vinícius celebra su gol en el Tartiere

LaLiga denuncia insultos contra Pedro Sánchez, Vinícius y el Real Madrid en Oviedo

El salto de película desde más de 1.500 metros

¿Paracaidismo y surf desde un helicóptero? El salto de película desde más de 1.500 metros

El Pico Perdiguero de los Pirineos, con 3.321 metros de altitud

Muere un montañero catalán de 53 años en el Pico Perdiguero, en Benasque (Huesca)

Lucas Vázquez posa con la camiseta del Bayer Leverkusen
Bundesliga

Lucas Vázquez ficha por el Bayer Leverkusen hasta junio de 2027

El seleccionador alemán Álex Mumbrú
Baloncesto

Álex Mumbrú, seleccionador de Alemania, ingresado por una infección aguda antes del Eurobasket

Imagen de archivo de un sorteo previo de la UEFA Champions League
Sorteo Champions League

Sorteo Champions League 2025 - 26: Horario, equipos, fechas, bombos y dónde verlo en directo

La UEFA celebra este jueves 28 de agosto el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025 -26. Consulta a continuación los equipos clasificados, los bombos, las fechas y todos los detalles.

Natalia Nagovitsyna, en una expedicion
Alpinismo

El hijo de la alpinista rusa desaparecida en Kirguistán, Natalia Nagovitsyna, ruega que reanuden el rescate: "Mi madre sigue viva"

El hijo de la alpinista Natalia Nagovitsyna, atrapada a 7.150 metros en el Pico Pobeda tras romperse una pierna, pide que se reanude el rescate de su madre.

Carlos Alcaraz, en acción en el US Open

Carlos Alcaraz - Mattia Bellucci: Día, hora y dónde ver el partido de segunda ronda del US Open

Carlos Alcaraz, antes de su debut ante Opelka

La sincera reacción de Frances Tiafoe al ver a Alcaraz: "Es horrible, horrible, pero es mi colega"

Carlos Alcaraz habla en la central del US Open tras su estreno ante Opelka

Carlos Alcaraz se sincera sobre su nuevo look en el US Open: "Estaba solo con mi hermano, pero..."

Publicidad