LaLiga denuncia insultos contra Pedro Sánchez, Vinícius y el Real Madrid en Oviedo

LaLiga ha denunciado ante el Comité de Competición de la RFEF y la Comisión Antiviolencia los cánticos ofensivos dirigidos contra Vinícius Júnior y el Real Madrid, así como contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en el encuentro disputado el 24 de agosto en el Carlos Tartiere.

"Tras dichos comportamientos, el club local reaccionó emitiendo un mensaje antiviolencia a través de los videomarcadores del estadio"

En su informe, recoge los insultos de un grupo de aficionados oviedistas localizados en la grada de animación de fondo norte, bajo las pancartas con los lemas "Los del 94" y "Ultras".

Según el escrito, en el minuto 39 entonaron de forma coordinada durante unos ocho segundos el cántico "Puta Real Madrid, puta Real Madrid".

Posteriormente, en el minuto 74, corearon durante diez segundos "Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan, de una puta vez". Antes del pitido final, también insultaron al brasileño Vinícius tras una amonestación: "Tonto, tonto".

LaLiga subraya "de manera especial que los hechos mencionados se produjeron únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado".

Además, destaca que "tras dichos comportamientos, el club local reaccionó emitiendo un mensaje antiviolencia a través de los videomarcadores del estadio".

"Pedro Sánchez, hijo de p***"

El informe también señala que justo antes del inicio del partido, "un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas "Los del 94" y "Ultras", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Pedro Sánchez, hijo de puta"".

