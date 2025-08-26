Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Bundesliga

Lucas Vázquez ficha por el Bayer Leverkusen hasta junio de 2027

El futbolista gallego llega libre tras terminar su contrato con el Real Madrid.

Lucas V&aacute;zquez posa con la camiseta del Bayer Leverkusen

Lucas Vázquez posa con la camiseta del Bayer LeverkusenBayer Leverkusen

Publicidad

Lucas Vázquez ya es oficialmente nuevo futbolista del Bayer Leverkusen. El jugador gallego emprende su primera aventura en la Bundesliga tras una exitosa trayectoria de diez temporadas en el primer equipo del Real Madrid, donde ha disputado 402 partidos, 22.148 minutos sobre el terreno de juego, y ha firmado 38 goles y 60 asistencias.

"El club del que me han hablado mucho el entrenador Xabi Alonso y mi compañero en Madrid durante muchos años, Dani Carvajal"

Lucas Vázquez

"Ahora estoy deseando continuar mi trayectoria en el Bayer Leverkusen. El club del que me han hablado mucho el entrenador Xabi Alonso y mi compañero en Madrid durante muchos años, Dani Carvajal", explicó en su presentación, donde posó con la camiseta con el dorsal 21.

"Mis conversaciones con los responsables han confirmado lo que me habían contado: el Bayer está absolutamente orientado a la victoria, tiene hambre y está centrado en los objetivos más ambiciosos. Esta actitud coincide con mis expectativas y estoy deseando luchar por nuevos éxitos con el Leverkusen", añadió el gallego.

"Muchísima experiencia"

"Con Lucas Vázquez fichamos a un jugador con muchísima experiencia que ha ganado todo lo que se podía ganar con el Real Madrid en los últimos diez años", destacó Simon Rolfes, director general deportivo del Bayer Leverkusen.

"Tiene una gran técnica, es muy hábil tácticamente, un excelente creador de juego y estratega. Lucas tendrá una enorme influencia en nuestro juego gracias a su finura futbolística y su gran experiencia, y se convertirá en un pilar de nuestro equipo", afirmó.

5 Champions League

El coruñés deja atrás un palmarés envidiable con el conjunto blanco: 23 títulos que incluyen 5 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España. Asimismo, en la campaña 2014-2015 jugó cedido en el Espanyol.

El internacional español firmará por dos temporadas con el equipo teutón, hasta el 30 de junio de 2027. Su llegada responde a la necesidad de cubrir la marcha de Jeremie Frimpong, traspasado este verano al Liverpool por 40 millones de euros.

'Cafucas' compartirá vestuario con sus compatriotas Alejandro Grimaldo y Aleix García. Además, se enfrentará a una nueva era del equipo germano, bajo las riendas del neerlandés Erik ten Hag, tras la marcha de Xabi Alonso al Real Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Novak Djokovic no falla en su debut ante Learner Tien en el US Open

Novak Djokovic saluda a Learner Tien tras su victoria en la primera ronda del US Open

Publicidad

Deportes

El salto de película desde más de 1.500 metros

¿Paracaidismo y surf desde un helicóptero? El salto de película desde más de 1.500 metros

El Pico Perdiguero de los Pirineos, con 3.321 metros de altitud

Muere un montañero catalán de 53 años en el Pico Perdiguero, en Benasque (Huesca)

Lucas Vázquez posa con la camiseta del Bayer Leverkusen

Lucas Vázquez ficha por el Bayer Leverkusen hasta junio de 2027

El seleccionador alemán Álex Mumbrú
Baloncesto

Álex Mumbrú, seleccionador de Alemania, ingresado por una infección aguda antes del Eurobasket

Imagen de archivo de un sorteo previo de la UEFA Champions League
Sorteo Champions League

Sorteo Champions League 2025 - 26: Horario, equipos, fechas, bombos y dónde verlo en directo

Natalia Nagovitsyna, en una expedicion
Alpinismo

El hijo de la alpinista rusa desaparecida en Kirguistán, Natalia Nagovitsyna, ruega que reanuden el rescate: "Mi madre sigue viva"

El hijo de la alpinista Natalia Nagovitsyna, atrapada a 7.150 metros en el Pico Pobeda tras romperse una pierna, pide que se reanude el rescate de su madre.

Carlos Alcaraz, en acción en el US Open
US Open

Carlos Alcaraz - Mattia Bellucci: Día, hora y dónde ver el partido de segunda ronda del US Open

Todos los detalles del segundo partido de Carlos Alcaraz en el US Open ante Mattia Bellucci.

Carlos Alcaraz, antes de su debut ante Opelka

La sincera reacción de Frances Tiafoe al ver a Alcaraz: "Es horrible, horrible, pero es mi colega"

Carlos Alcaraz habla en la central del US Open tras su estreno ante Opelka

Carlos Alcaraz se sincera sobre su nuevo look en el US Open: "Estaba solo con mi hermano, pero..."

Carlos Alcaraz saluda a Opelka tras el partido

Carlos Alcaraz neutraliza al bombardero Opelka en su debut en el US Open

Publicidad