Lucas Vázquez ficha por el Bayer Leverkusen hasta junio de 2027

Lucas Vázquez ya es oficialmente nuevo futbolista del Bayer Leverkusen. El jugador gallego emprende su primera aventura en la Bundesliga tras una exitosa trayectoria de diez temporadas en el primer equipo del Real Madrid, donde ha disputado 402 partidos, 22.148 minutos sobre el terreno de juego, y ha firmado 38 goles y 60 asistencias.

"El club del que me han hablado mucho el entrenador Xabi Alonso y mi compañero en Madrid durante muchos años, Dani Carvajal"

"Ahora estoy deseando continuar mi trayectoria en el Bayer Leverkusen. El club del que me han hablado mucho el entrenador Xabi Alonso y mi compañero en Madrid durante muchos años, Dani Carvajal", explicó en su presentación, donde posó con la camiseta con el dorsal 21.

"Mis conversaciones con los responsables han confirmado lo que me habían contado: el Bayer está absolutamente orientado a la victoria, tiene hambre y está centrado en los objetivos más ambiciosos. Esta actitud coincide con mis expectativas y estoy deseando luchar por nuevos éxitos con el Leverkusen", añadió el gallego.

"Muchísima experiencia"

"Con Lucas Vázquez fichamos a un jugador con muchísima experiencia que ha ganado todo lo que se podía ganar con el Real Madrid en los últimos diez años", destacó Simon Rolfes, director general deportivo del Bayer Leverkusen.

"Tiene una gran técnica, es muy hábil tácticamente, un excelente creador de juego y estratega. Lucas tendrá una enorme influencia en nuestro juego gracias a su finura futbolística y su gran experiencia, y se convertirá en un pilar de nuestro equipo", afirmó.

5 Champions League

El coruñés deja atrás un palmarés envidiable con el conjunto blanco: 23 títulos que incluyen 5 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España. Asimismo, en la campaña 2014-2015 jugó cedido en el Espanyol.

El internacional español firmará por dos temporadas con el equipo teutón, hasta el 30 de junio de 2027. Su llegada responde a la necesidad de cubrir la marcha de Jeremie Frimpong, traspasado este verano al Liverpool por 40 millones de euros.

'Cafucas' compartirá vestuario con sus compatriotas Alejandro Grimaldo y Aleix García. Además, se enfrentará a una nueva era del equipo germano, bajo las riendas del neerlandés Erik ten Hag, tras la marcha de Xabi Alonso al Real Madrid.

