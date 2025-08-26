La sincera reacción de Frances Tiafoe al ver a Alcaraz: "Es horrible, horrible, pero es mi colega"

Carlos Alcaraz ha vuelto a sorprender a todos, aunque esta vez no ha sido por uno de sus golpes mágicos sobre la pista sino por su nuevo corte de pelo. Y es que el tenista murciano se ha presentado en su debut en el US Open ante Reilly Opelka con la cabeza completamente rapada, al más puro estilo David Beckham a principios de siglo.

El propio Alcaraz reconoció que su impactante nuevo look fue fruto de la mala mano de su hermano con la maquinilla.

"Simplemente, sentía que mi pelo estaba ya muy largo, así que tenía muchas ganas de cortármelo antes de empezar el torneo. De repente, estaba solo con mi hermano, pero entendió mal la máquina. La única manera que había de arreglarlo era afeitarlo por completo, así que es justo lo que hice, de ahí este corte nuevo", reconoció Alcaraz.

Frances Tiafoe, qué superó a Nishioka en su estreno en el US Open, alucinó con el nuevo look del tenista murciano y ofreció su versión más sincera sobre el mismo.

"No sé quién le dijo que hiciera eso, pero es terrible"

"Es horrible, horrible, pero es mi colega. Es gracioso. No sé quién le dijo que es bueno. No sé quién le dijo que hiciera eso, pero es terrible. De un tipo que se corta el pelo semana tras semana y se enorgullece de tener buenos cortes de pelo, es horrendo. Necesita estar más conmigo, eso seguro", reconocía Tiafoe.

Al margen de su nuevo look 'militarizado', Carlos Alcaraz cumplió ante Opelka ( 6-4, 7-5 y 6-4) en su debut en el US Open y dio el primr paso para recuperar el número 1 del mundo. El italiano Mattia Bellucci será el siguiente rival del murciano en Flushing Meadows, Nueva York.

"De hoy, saco poco en claro sobre lo que debo mejorar de cara a la segunda ronda. Al final, hoy, con los puntos desde el fondo de la pista, la gran mayoría ha estado él atacando y yo intentando defender; él siempre es muy agresivo", resumió Alcaraz tras su victoria ante Opelka.

