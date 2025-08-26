¿Paracaidismo y surf desde un helicóptero? El salto de película desde más de 1.500 metros

Este fin de semana se ha vivido en San Francisco una escena que parece sacada de una película de acción, el protagonista de este reto fue Sean MacCormac, un veterano paracaidista que lleva más de 22.000 saltos a lo largo de su vida, y ha decidido convertir el icónico Bay Bridge en su parque.

El estadounidense saltó a 1.524 metros de altura desde un helicóptero para caer en el puente de San Francisco y surfearlo como si de una ola de surf se tratase, lo hizo con una tabla de snowboard.

Pero esta idea no surgió de un día para otro, MacCormac y su equipo han estado trabajando durante 18 meses para preparar este proyecto, además del atrevimiento de Sean, se necesitó la aprobación de diversos organismos: desde Caltrans hasta la Guardia Costera, pasando por la Patrulla de Caminos de California.

Más o menos durante 15 minutos, el tráfico de la zona se retuvo para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos. La logística de esta aventura incluyó entrenamientos en grúas que simulaban los cables del puente y de esta manera intentar simular al milímetro lo que iba a vivir.

El salto duró alrededor 3 minutos de caída libre y maniobras acrobáticas, hasta que llegó al puente.

En la organización del proyecto también ha participado Red Bull, este salto ha dado la vuelta al mundo por lo arriesgado y espectacular de las imágenes. Pero esto ha ido más allá del impacto visual que ha causado, este salto ha abierto el debate sobre los límites que hay en el deporte extremo.

Para él, sin embargo, la respuesta es clara: mientras exista un reto que parezca imposible, habrá alguien dispuesto a intentarlo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com