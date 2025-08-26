Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Baloncesto
Mundial
Ciclismo
Premier Padel 2024
Tenis
Deportes
Motor
Fútbol

Skysurfing

¿Paracaidismo y surf desde un helicóptero? El salto de película desde más de 1.500 metros

Un increíble salto de skysurf llevó a Sean MacCormac a deslizarse por el Bay Bridge de San Francisco.

El salto de película desde más de 1.500 metros

El salto de película desde más de 1.500 metros

Publicidad

José María de Francisco Salamanca
Publicado:

Este fin de semana se ha vivido en San Francisco una escena que parece sacada de una película de acción, el protagonista de este reto fue Sean MacCormac, un veterano paracaidista que lleva más de 22.000 saltos a lo largo de su vida, y ha decidido convertir el icónico Bay Bridge en su parque.

El estadounidense saltó a 1.524 metros de altura desde un helicóptero para caer en el puente de San Francisco y surfearlo como si de una ola de surf se tratase, lo hizo con una tabla de snowboard.

Pero esta idea no surgió de un día para otro, MacCormac y su equipo han estado trabajando durante 18 meses para preparar este proyecto, además del atrevimiento de Sean, se necesitó la aprobación de diversos organismos: desde Caltrans hasta la Guardia Costera, pasando por la Patrulla de Caminos de California.

Más o menos durante 15 minutos, el tráfico de la zona se retuvo para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos. La logística de esta aventura incluyó entrenamientos en grúas que simulaban los cables del puente y de esta manera intentar simular al milímetro lo que iba a vivir.

El salto duró alrededor 3 minutos de caída libre y maniobras acrobáticas, hasta que llegó al puente.

En la organización del proyecto también ha participado Red Bull, este salto ha dado la vuelta al mundo por lo arriesgado y espectacular de las imágenes. Pero esto ha ido más allá del impacto visual que ha causado, este salto ha abierto el debate sobre los límites que hay en el deporte extremo.

Para él, sin embargo, la respuesta es clara: mientras exista un reto que parezca imposible, habrá alguien dispuesto a intentarlo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Carlos Alcaraz se sincera sobre su nuevo look en el US Open: "Estaba solo con mi hermano, pero..."

Carlos Alcaraz saluda a Opelka tras el partido

Publicidad

Deportes

El salto de película desde más de 1.500 metros

¿Paracaidismo y surf desde un helicóptero? El salto de película desde más de 1.500 metros

El Pico Perdiguero de los Pirineos, con 3.321 metros de altitud

Muere un montañero catalán de 53 años en el Pico Perdiguero, en Benasque (Huesca)

Lucas Vázquez posa con la camiseta del Bayer Leverkusen

Lucas Vázquez ficha por el Bayer Leverkusen hasta junio de 2027

El seleccionador alemán Álex Mumbrú
Baloncesto

Álex Mumbrú, seleccionador de Alemania, ingresado por una infección aguda antes del Eurobasket

Imagen de archivo de un sorteo previo de la UEFA Champions League
Sorteo Champions League

Sorteo Champions League 2025 - 26: Horario, equipos, fechas, bombos y dónde verlo en directo

Natalia Nagovitsyna, en una expedicion
Alpinismo

El hijo de la alpinista rusa desaparecida en Kirguistán, Natalia Nagovitsyna, ruega que reanuden el rescate: "Mi madre sigue viva"

El hijo de la alpinista Natalia Nagovitsyna, atrapada a 7.150 metros en el Pico Pobeda tras romperse una pierna, pide que se reanude el rescate de su madre.

Carlos Alcaraz, en acción en el US Open
US Open

Carlos Alcaraz - Mattia Bellucci: Día, hora y dónde ver el partido de segunda ronda del US Open

Todos los detalles del segundo partido de Carlos Alcaraz en el US Open ante Mattia Bellucci.

Carlos Alcaraz, antes de su debut ante Opelka

La sincera reacción de Frances Tiafoe al ver a Alcaraz: "Es horrible, horrible, pero es mi colega"

Carlos Alcaraz habla en la central del US Open tras su estreno ante Opelka

Carlos Alcaraz se sincera sobre su nuevo look en el US Open: "Estaba solo con mi hermano, pero..."

Carlos Alcaraz saluda a Opelka tras el partido

Carlos Alcaraz neutraliza al bombardero Opelka en su debut en el US Open

Publicidad