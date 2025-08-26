Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

US Open

Carlos Alcaraz - Mattia Bellucci: Día, hora y dónde ver el partido de segunda ronda del US Open

Todos los detalles del segundo partido de Carlos Alcaraz en el US Open ante Mattia Bellucci.

Carlos Alcaraz, en acción en el US Open

Todos los detalles del segundo partido de Carlos Alcaraz en el US Open ante Mattia Bellucci | Antena 3 Noticias

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Carlos Alcaraz suma y sigue en un 2025 casi inmaculado y ante Reilly Opelkase anotó su 55ª victoria de la temporada, por el camino ha conquista seis títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's y Cincinnati), y dio el primer paso hacia su segundo US Open, su sexto grand slam y, de paso, el asalto al número 1 de la ATP. Y es que el murciano sabe que si conquista Nueva York volverá a la cima del tenis mundial, con independencia de lo que haga Jannik Sinner en Flushing Meadows, Nueva York.

El fenómeno de El Palmar se medirá en segunda ronda del US Open ante el italiano Mattia Bellucci, número 65 del ranking y que nunca se ha enfrentado a Alcaraz en partido ATP. El balance del italiano a sus 24 años es de 16 triunfos y 23 derrotas ATP, sin haber conquistado aún ningún título. Belluci superó en la primera ronda del US Open al chino Shang Juncheng en cuatro sets (7-6, 1-6, 6-3 y 3-0).

Carlos Alcaraz apenas sacó conclusiones de su estreno ante Reilly Opelka, un tenista que no le brindó ritmo de juego al español (6-4, 7-5 y 6-4).

"De hoy, saco poco en claro sobre lo que debo mejorar de cara a la segunda ronda. Al final, hoy, con los puntos desde el fondo de la pista, la gran mayoría ha estado él atacando y yo intentando defender; él siempre es muy agresivo", analizó el murciano tras su debut en el US Open.

"Sientes que nada depende de ti, que todo depende de él. Debes mantener la concentración, meter la mayor cantidad posible de restos y tratar de estar en el peloteo, jugar y buscar la victoria. Es muy difícil cuando juegas contra alguien que no te deja hacer tu juego", añadió Alcaraz sobre su partido ante Opelka.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Mattia Bellucci

El partido de segunda ronda del US Open 2025 entre Carlos Alcaraz y Mattia Bellucci se jugará el miércoles 27 de agosto en un horario por confirmar por parte de la organización del grand slam estadounidense.

La crónica del partido entre Carlos Alcaraz y Mattia Bellucci, el mejor resumen y las reacciones de los protagonistas se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora de todo lo que ocurra en el US Open.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El error de un fotógrafo hace explotar a Medvedev contra el juez de silla: "¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?"

Medvedev, en el partido ante Benjamin Bonzi

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz, en acción en el US Open

Carlos Alcaraz - Mattia Bellucci: Día, hora y dónde ver el partido de segunda ronda del US Open

Carlos Alcaraz, antes de su debut ante Opelka

La sincera reacción de Frances Tiafoe al ver a Alcaraz: "Es horrible, horrible, pero es mi colega"

Carlos Alcaraz habla en la central del US Open tras su estreno ante Opelka

Carlos Alcaraz se sincera sobre su nuevo look en el US Open: "Estaba solo con mi hermano, pero..."

Carlos Alcaraz saluda a Opelka tras el partido
US Open

Carlos Alcaraz neutraliza al bombardero Opelka en su debut en el US Open

Carlo Ancelotti da la lista de Brasil
Fútbol

Ancelotti cumple su promesa y sorprende en Brasil 'falando' en portugués

Kvitova, tras perder en primera ronda del US Open
Tenis

Kvitova dice adiós al tenis: doble campeona de Wimbledon, madre y 'superviviente' de un ataque con navaja

La checa de 35 años cayó en primera ronda del US Open y colgó la raqueta tras una exitosa carrera en la que superó un atraco y ataque en su casa, además de regresar al circuito después de ser madre.

Joan Laporta saluda a Hansi Flick en una imagen de archivo
FC Barcelona

Amnistía Internacional critica el acuerdo del Barça con la República Democrática del Congo

El club culé firmó un contrato de 4 años con el Gobierno congoleño a cambio de 40 millones de euros, pero la ONG advierte del riesgo de sportwashing: "El deporte no puede ser un escaparate para blanquear violaciones de derechos humanos".

Aficionados bebiendo 'Honey Deuce'

'Honey Deuce': ¿qué lleva el cóctel que está arrasando en el US Open?

El futbolista del Barça Lamine Yamal

La foto viral de Lamine Yamal en el cumpleaños de Nicki Nicole

Vinícius celebra su gol en el Tartiere

¿Mensaje para alguien? Vinícius comparte una canción de Drake tras el partido de Liga en Oviedo

Publicidad