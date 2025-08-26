Carlos Alcaraz - Mattia Bellucci: Día, hora y dónde ver el partido de segunda ronda del US Open

Carlos Alcaraz suma y sigue en un 2025 casi inmaculado y ante Reilly Opelkase anotó su 55ª victoria de la temporada, por el camino ha conquista seis títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's y Cincinnati), y dio el primer paso hacia su segundo US Open, su sexto grand slam y, de paso, el asalto al número 1 de la ATP. Y es que el murciano sabe que si conquista Nueva York volverá a la cima del tenis mundial, con independencia de lo que haga Jannik Sinner en Flushing Meadows, Nueva York.

El fenómeno de El Palmar se medirá en segunda ronda del US Open ante el italiano Mattia Bellucci, número 65 del ranking y que nunca se ha enfrentado a Alcaraz en partido ATP. El balance del italiano a sus 24 años es de 16 triunfos y 23 derrotas ATP, sin haber conquistado aún ningún título. Belluci superó en la primera ronda del US Open al chino Shang Juncheng en cuatro sets (7-6, 1-6, 6-3 y 3-0).

Carlos Alcaraz apenas sacó conclusiones de su estreno ante Reilly Opelka, un tenista que no le brindó ritmo de juego al español (6-4, 7-5 y 6-4).

"De hoy, saco poco en claro sobre lo que debo mejorar de cara a la segunda ronda. Al final, hoy, con los puntos desde el fondo de la pista, la gran mayoría ha estado él atacando y yo intentando defender; él siempre es muy agresivo", analizó el murciano tras su debut en el US Open.

"Sientes que nada depende de ti, que todo depende de él. Debes mantener la concentración, meter la mayor cantidad posible de restos y tratar de estar en el peloteo, jugar y buscar la victoria. Es muy difícil cuando juegas contra alguien que no te deja hacer tu juego", añadió Alcaraz sobre su partido ante Opelka.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Mattia Bellucci

El partido de segunda ronda del US Open 2025 entre Carlos Alcaraz y Mattia Bellucci se jugará el miércoles 27 de agosto en un horario por confirmar por parte de la organización del grand slam estadounidense.

