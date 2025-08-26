La mejores canciones del 'Dúo Dinámico': del famoso 'Resistiré' al nostálgico 'Amor de verano'

El fallecimiento de Manolo de la Calva este martes a los 88 años ha dejado a medias al 'Dúo Dinámico', uno de los grupos más influyentes y conocidos del pop español. Su inseparable amigo y pareja artística, Ramón Arcusa, durante más de 50 años confirmó su muerte con un emotivo mensaje en redes sociales:

"Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos", escribió.

Sus mejores canciones

Con el adiós de Manolo de la Calva, resuenan de nuevo algunas de las mejores canciones del que fuera uno de los grupos pioneros de la década de los 60.

Resistiré

Todo el mundo la conoce, es seguramente la más conocida de todo el repertorio. El gran éxito del grupo, la compuso Manolo para el segundo álbum 'En forma (1988)'. Su importancia fue de menos a más, pero su inclusión en la película '¡Átame!', de Pedro Almodóvar, la terminó de lanzar al estrellato. Los más jóvenes la conocerán porque se hizo viral en 2020, cuando fue uno de los grandes himnos en la lucha contra el coronavirus.

Quince años tiene mi amor

Vio la luz en 1960 y ese mismo año llegó a lo más alto de las listas musicales en España. El nombre de la canción no da lugar a equívocos, en los tiempos en los que se compuso todo era diferente y tanto Manolo como Ramón tenían 23 y 24 años. No obstante, con el paso del tiempo llegó a ser objeto de polémica al ser 'la chica' menor de edad. Formó parte de la banda sonora de la película 'Botón de ancla' (Miguel Lluch) que se estrenó un año después.

Amor de verano

Los que vieron la mítica serie de 'Verano Azul' nunca olvidarán este tema, terminó su primera y única temporada con la letra de esta canción que envía a muchos a la época estival. Publicada en un EP en 1963, por muchos es conocida como 'el final del verano', como así dicen sus primeras líneas: "El final del verano llegó".

Quisiera ser

Uno de los primeros éxitos, salió en 1961 y llegó a ser segunda en el Festival Español de la Canción de Benidorm. Llegó a ser líder de las listas al poco de su anuncio, la letra era de Antonio Guijarro y en ella se pueden apreciar los toques vocales de ambos cantantes.

Perdóname

Publicada en 1962, fue número 1 de las listas durante 14 semanas, triunfó en numerosos países latinoamericanos y según el propio Manolo, esta era su canción favorita: "Muchas personas nos han confesado que están en este mundo gracias a esa canción...Un día deberíamos reunir a todos los nacidos gracias a esa canción en un concierto. Seguro que llenábamos el Santiago Bernabéu", llegó a decir.

En cuanto al recorrido del grupo, este tuvo dos etapas, la primera y la que les llevó al estrellato, de 1958 a 1972, y la posterior y última, donde ambos querían trabajar solo como productores (1978-2022) pero ante la espectacular acogida de un recopilatorio del grupo '20 éxitos de oro' -vendieron medio millón de copias- decidieron volver a los escenarios.

Premio Grammy Latino de Honor en 2014

En 2014 recibieron el Grammy Latino por su álbum de homenaje 'Somos Jóvenes: 50 años' en el que participaron artistas de la talla de Alaska, Lolita, Andy & Lucas, Carlos Baute, Los Pecos, Julio Iglesias, Joan Manuel Serrat...

