Muere un montañero catalán de 53 años en el Pico Perdiguero, en Benasque (Huesca)

Un hombre de 53 años, vecino de Manresa (Barcelona), ha fallecido este martes mientras trataba de alcanzar la cima del Pico Perdiguero, en el Parque Natural de Posets-Maladeta, en el Pirineo aragonés.

El aviso llegó sobre las 11:30 horas, cuando un grupo de montañeros alertó a los servicios de emergencia de que una persona se encontraba sin signos vitales en la zona de progresión hacia la cumbre. De inmediato se activó al Greim de Benasque, a la Unidad Aérea de la Guardia Civil y a un médico del 061. Al llegar a la zona comprobaron que el montañero ya había muerto. El cuerpo fue trasladado en helicóptero hasta la helisuperficie de Benasque y desde allí al Hospital Provincial de Huesca, donde se hicieron cargo los servicios funerarios, según confirmó la Guardia Civil y recoge la agencia EFE.

Segundo fallecimiento en dos días en el Pirineo

Este accidente se suma al ocurrido apenas 48 horas antes en el Pirineo aragonés. El pasado domingo falleció un hombre de 72 años, natural de Zaragoza, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras ascendía el Pico Pelupín, en Linas de Broto, en el término municipal de Torla. Pese a la rápida intervención de los equipos de rescate, nada pudieron hacer por salvar su vida. El cuerpo fue evacuado hasta el aparcamiento de Cotefablo para su traslado al Hospital Provincial de Huesca.

Agosto negro en la montaña aragonesa

El de este martes es ya el cuarto fallecimiento en lo que va de agosto en las montañas de Aragón. El pasado día 11, un joven de 26 años, vecino de Pamplona, perdió la vida al precipitarse mientras recorría la Cresta del Pico Rusell, también en el Parque Natural de Posets-Maladeta.

A estas muertes se suma además la del estadounidense Cole Handerson, desaparecido desde hacía un mes tras iniciar una ruta en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Su cuerpo fue localizado recientemente en una zona de difícil acceso de Monte Perdido por efectivos de la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME). El Pirineo aragonés vive así un mes especialmente trágico, con varios accidentes mortales que han teñido de luto una de las zonas más visitadas de la cordillera en pleno verano.

