Trump reacciona al anuncio de compromiso de Taylor Swift tras asegurar que la odia: "Una persona fantástica"

El mundo del pop se ha rendido ante la que podría ser una boda que quedará para la historia: Taylor Swift y su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, se casan. Una noticia que ha confirmado la propia cantante en sus redes sociales con una publicación en la que escenifican todo su romanticismo, en mitad de un paraje lleno de flores, donde la pareja hace evidente su conexión. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar" reza el post.

Un momento muy dulce que llega poco después de que anunciara su nuevo disco, 'The Life Of A Show Girl', que verá la luz el 3 de octubre.

Pero más allá de sus proyectos musicales, lo cierto es que el anuncio de su boda ha tenido la repercusión suficiente para que Trump se pronuncie sobre ello. Recordemos que el presidente de EEUU y Taylor Swift han mantenido las distancias a nivel ideológico, ya que incluso la intérprete de 'Shake It Off' pidió el voto para Kamala Harris en las últimas elecciones frente a Trump.

Las declaraciones de Trump sobre la boda de Taylor Swift

A pesar de sus diferencias, Trump se ha mostrado conciliador con el compromiso de la cantante: "Creo que él es un gran jugador y ella una persona fantástica. Les deseo mucha suerte" ha manifestado el presidente de los Estados Unidos delante de los periodistas.

Trump y Taylor Swift: una historia llena de rifirrafes

Para entender la magnitud de esta reacción, cabe recordar que entre Trump y Taylor Swift ha habido multitud de confrontaciones. Fue con su documental 'Miss Americana', cuando Taylor Swift, quien normalmente se mantuvo al margen de discursos políticos, se mostró contraria a las elecciones legislativas de Tennessee en 2018, haciendo campaña en contra de la candidata republicana Marsha Blackburn. "Es Trump con peluca", aseguró la cantante. Una oposición con la que Trump no se quedó al margen, afirmando: "Ahora me gusta la música de Taylor un 25% menos".

Con el asesinato de George Floyd en 2020, varios manifestantes salieron a las calles de Mineápolis para protestar por la muerte del afroamericano. Con ello, Trump lanzó un polémico comentario en redes sociales con el que amenazó el que el Ejército Nacional asumiría el control del estado. "Cuando el saqueo comienza, empiezan los disparos", declaró el actual presidente de EEUU.

Fue entonces cuando Taylor Swift no dudó en pronunciarse diciendo: "Después de avivar los fuegos del supremacismo blanco y el racismo durante tu presidencia entera, ¿tienes el coraje de fingir superioridad moral antes de amenazar con violencia? ¿'Cuando el saqueo comienza, empiezan los disparos'?"expresó. "Te echaremos en noviembre" añadió.

El 11 de septiembre de 2024, Taylor Swift manifestó su apoyo a Kamala Harris para las elecciones presidenciales. "Voy a votar por Kamala Harris porque ella lucha por los derechos y causas que creo que necesita un guerrero para defenderlos. Creo que ella es una líder firme y talentosa y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos lleva la calma y no el caos" expresó.

Frente a estas declaraciones, Trump reaccionó diciendo que odiaba a Taylor Swift. "¿Alguien se ha dado cuenta de que desde que dije odio a Taylor Swift, ella ya no es ‘popular’?", dijo en Truth Social.

