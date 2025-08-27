Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Estados Unidos

Trump reacciona al anuncio de compromiso de Taylor Swift tras asegurar que la odia: "Una persona fantástica"

Trump se ha mostrado conciliador con el anuncio de compromiso de Taylor Swift tras años de numerosos enfrentamientos entre el presidente de Estados Unidos y la cantante.

Trump se ha pronunciado ante el anuncio de compromiso de Taylor Swift

Donald Trump reacciona al anuncio de compromiso de Taylor Swift: "Les deseo mucha suerte" | EFE

Publicidad

Beni López
Publicado:

El mundo del pop se ha rendido ante la que podría ser una boda que quedará para la historia: Taylor Swift y su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, se casan. Una noticia que ha confirmado la propia cantante en sus redes sociales con una publicación en la que escenifican todo su romanticismo, en mitad de un paraje lleno de flores, donde la pareja hace evidente su conexión. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar" reza el post.

Un momento muy dulce que llega poco después de que anunciara su nuevo disco, 'The Life Of A Show Girl', que verá la luz el 3 de octubre.

Pero más allá de sus proyectos musicales, lo cierto es que el anuncio de su boda ha tenido la repercusión suficiente para que Trump se pronuncie sobre ello. Recordemos que el presidente de EEUU y Taylor Swift han mantenido las distancias a nivel ideológico, ya que incluso la intérprete de 'Shake It Off' pidió el voto para Kamala Harris en las últimas elecciones frente a Trump.

Las declaraciones de Trump sobre la boda de Taylor Swift

A pesar de sus diferencias, Trump se ha mostrado conciliador con el compromiso de la cantante: "Creo que él es un gran jugador y ella una persona fantástica. Les deseo mucha suerte" ha manifestado el presidente de los Estados Unidos delante de los periodistas.

Trump y Taylor Swift: una historia llena de rifirrafes

Para entender la magnitud de esta reacción, cabe recordar que entre Trump y Taylor Swift ha habido multitud de confrontaciones. Fue con su documental 'Miss Americana', cuando Taylor Swift, quien normalmente se mantuvo al margen de discursos políticos, se mostró contraria a las elecciones legislativas de Tennessee en 2018, haciendo campaña en contra de la candidata republicana Marsha Blackburn. "Es Trump con peluca", aseguró la cantante. Una oposición con la que Trump no se quedó al margen, afirmando: "Ahora me gusta la música de Taylor un 25% menos".

Con el asesinato de George Floyd en 2020, varios manifestantes salieron a las calles de Mineápolis para protestar por la muerte del afroamericano. Con ello, Trump lanzó un polémico comentario en redes sociales con el que amenazó el que el Ejército Nacional asumiría el control del estado. "Cuando el saqueo comienza, empiezan los disparos", declaró el actual presidente de EEUU.

Fue entonces cuando Taylor Swift no dudó en pronunciarse diciendo: "Después de avivar los fuegos del supremacismo blanco y el racismo durante tu presidencia entera, ¿tienes el coraje de fingir superioridad moral antes de amenazar con violencia? ¿'Cuando el saqueo comienza, empiezan los disparos'?"expresó. "Te echaremos en noviembre" añadió.

El 11 de septiembre de 2024, Taylor Swift manifestó su apoyo a Kamala Harris para las elecciones presidenciales. "Voy a votar por Kamala Harris porque ella lucha por los derechos y causas que creo que necesita un guerrero para defenderlos. Creo que ella es una líder firme y talentosa y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos lleva la calma y no el caos" expresó.

Frente a estas declaraciones, Trump reaccionó diciendo que odiaba a Taylor Swift. "¿Alguien se ha dado cuenta de que desde que dije odio a Taylor Swift, ella ya no es ‘popular’?", dijo en Truth Social.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

VÍDEO: Un helicóptero de bomberos se estrella en Francia mientras cargaba agua para luchar contra los incendios

Accidente helicóptero en Francia

Publicidad

Mundo

Mati salió del hotel donde estaba hospedada a principios de julio

La Policía de Indonesia y la Interpol comienzan la geolocalización del teléfono de Mati, la española desaparecida

Imagen de archivo de ChatGPT

Padres de un adolescente de California culpan a ChatGPT del suicidio de su hijo y demandan a OpenAI: ¿qué paso?

Las inundaciones en la India están golpeando al norte del país

Vídeo | Las duras inundaciones en la India que dejan nueve muertos y 150.000 evacuados

Trump se ha pronunciado ante el anuncio de compromiso de Taylor Swift
Estados Unidos

Trump reacciona al anuncio de compromiso de Taylor Swift tras asegurar que la odia: "Una persona fantástica"

Estados Unidos
Visados

Visados EEUU: esta es la nueva prueba para poder entrar en Estados Unidos en este 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
EEUU

Trump anuncia que pedirá la pena de muerte para todo aquel que cometa un asesinato en Washington

En su plan de lucha contra la delincuencia y la alta criminalidad, Trump ha asegurado que "si alguien mata a alguien, va a ser pena de muerte". El presidente defiende estas medidas a pesar de que los índices de delincuencia en Washington se encuentran en su nivel más bajo en 30 años.

Policía china
China

Un ex alto cargo chino es condenado a muerte por apropiarse de 43 millones de euros

Se trata de Liu Xingtai, exvicepresidente de la Asamblea Popular de Hainan. Le acusan de haberse apropiado de unos 43 millones de euros mediante la adjudicación irregular de contratos.

Police line

La misteriosa muerte de una menor de 17 años en un festival de Belfast

Secuestro de los terroristas de Hamás

El vídeo inédito que un padre grabó mientras los terroristas de Hamás secuestran a su hijo

Tormenta de arena

La pared de polvo que apaga Phoenix: cielos negros, tráfico detenido y vuelos en tierra

Publicidad