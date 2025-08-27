La fiesta de la Tomatina 2025 en Buñol, streaming en directo

Como todos los años Buñol celebra la icónica fiesta de la Tomatina, una batalla en la que se lanzarán 120.000 kilos de tomates. Se esperan alrededor de 20 mil participantes que teñirán de rojo las calles de este municipio de la Comunidad Valenciana. Los tomates no son aptos para el consumo, es más, se cultivan específicamente para este evento en Extremadura.

El lema de este año en la Tomatina es 'Tomaterapia'. Se ha habilitado una plataforma para recaudar fondos que irán dirigidos a la restauración del castillo de la localidad, dañado por la DANA. La Tomatina se celebra en Buñol (Valencia) desde 1945 y que en 2002 fue nombrada como Fiesta de Interés Turístico Internacional por la Secretaría General de Turismo.

Sigue aquí la gran fiesta de la Tomatina, en directo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com