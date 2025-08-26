Denuncian a una familia por colarse en el recinto de lobos de Cabárceno tras difundirse un vídeo en redes

Una familia será denunciada por colarse en el recinto de lobos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno (Cantabria), poniendo en riesgo su vida y la de los animales. Los hechos fueron grabados por el creador de contenido Xtrauss y difundidos este domingo en redes sociales, lo que ha permitido a Cantur, la empresa pública que gestiona el parque, anunciar una denuncia contra los implicados.

Según informaron fuentes de la sociedad pública a Europa Press, los tres visitantes (dos adultos y una menor) accedieron al espacio reservado para los lobos tras saltar una valla de madera, usada como elemento disuasorio, y subirse después a un risco para observar a los animales desde el interior.

Condena a un acto "incívico y temerario"

Cantur entregará el vídeo a la Guardia Civil para facilitar la identificación de las personas y tramitar la denuncia correspondiente. La empresa ha mostrado su "condena absoluta" a este tipo de comportamientos, que considera "incívicos y temerarios".

La compañía recuerda que la prohibición de acceder a los recintos de animales está claramente señalizada y que todo el parque cuenta con sistemas de seguridad y vigilancia. Además, subraya que existen miradores "estratégicos y seguros" desde los que los visitantes pueden observar a los ejemplares en semilibertad sin poner en riesgo ni a las personas ni a los animales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com