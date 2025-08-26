Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Álex Mumbrú, seleccionador de Alemania, ingresado por una infección aguda antes del Eurobasket

El técnico español será reemplazado por su asistente Alan Ibrahimagic mientras el equipo se prepara para el estreno ante Montenegro.

El seleccionador alemán Álex MumbrúEP

Alemania no podrá contar con Alex Mumbrú en el arranque de la Eurocopa. El seleccionador español tuvo que ser hospitalizado debido a una infección, según ha comunicado la Federación Alemana.

"La selección masculina alemana no contará con su seleccionador, Álex Mumbrú, para la primera jornada del EuroBasket. El seleccionador sufre una infección aguda y fue trasladado ayer lunes a un hospital de Tampere (Finlandia) por precaución. Está recibiendo tratamiento hospitalario y se encuentra notablemente mejor", anunció la Federación Alemana de Baloncesto (DBB) en el comunicado oficial, aunque todavía no está claro cuándo podrá reincorporarse al banquillo.

Alan Ibrahimagic dirigirá al equipo

En su ausencia, el equipo será dirigido por el asistente Alan Ibrahimagic. La situación ha generado sorpresa dentro de la concentración alemana, aunque los jugadores se muestran preparados para el desafío.

"No es bueno, es algo fuera de lo común justo antes de un torneo pero superaremos la situación. No podemos cambiar las cosas y tenemos que ganar el partido", expresó el pívot Johannes Thiemann en la rueda de prensa previa al encuentro frente a Montenegro.

El base Dennis Schröder y sus compañeros grabaron un vídeo deseándole una pronta recuperación y se lo enviaron al técnico, de 46 años, que vive su primer torneo con Alemania, vigente campeona del mundo.

Se desconoce cuándo regresará

Según explicó la propia DBB, "se desconoce cuándo podrá regresar Mumbrú al equipo". La FIBA, organismo rector del baloncesto mundial, ya había anunciado previamente que el seleccionador alemán no podría asistir a la rueda de prensa de este martes por la noche.

Por su parte, Ibrahimagic recalcó que asumirá el mando con la idea de dar continuidad al trabajo conjunto que venía desarrollando con Mumbrú. "Siento que lo hagamos mañana lo haremos también con él. Alguien tiene que estar al mando y mañana seré yo. Esperamos que Alex vuelva pronto", afirmó el técnico asistente.

Debut ante Montenegro

Alemania debutará este miércoles en el torneo continental frente a Montenegro, pendiente de la evolución de la salud de Mumbrú para contar cuanto antes con su seleccionador principal.

El técnico barcelonés Álex Mumbrú no estuvo presente en la victoria por 95-78 en el último amistoso contra la selección española, este sábado, ni tampoco asistió la primera sesión de entrenamiento en Tampere el lunes.

