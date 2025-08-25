Kvitova dice adiós al tenis: doble campeona de Wimbledon, madre y 'superviviente' de un ataque con navaja

Petra Kvitova, 35 años, exnúmero 2 del mundo y doble campeona de Wimbledon, colgó la raqueta tras una dura derrota ante la francesa Parry en la primera ronda del US Open (6-1 y 6-0 en apenas 52 minutos).

Se retira tras haber ganado solo 1 partido desde que fue madre

La checa, un ejemplo de superación tras ser atacada en su casa en 2016 y verse obligada a pasar por el quirófano, solo había ganado un partido oficial desde que volvió al circuito tras ser madre en 2024. En el presente año solo pudo vencer a la rumana Begu en Roma y perdió los otros nueve encuentros, entre ellos los tres últimos Grand Slams (Roland Garros, Wimbledon y US Open).

Ataque en su casa, operación y vuelta

Kvitova siempre fue un ejemplo para compañeras y aficionados al tenis. Por dos razones principalmente. La primera, la peor y más dura de su vida, tuvo lugar en 2016, cuando un ladrón entró a robar a su casa y se enfrentó a la tenista, a quien hirió con una navaja en la mano izquierda. Un suceso que conmovió al mundo del tenis y que dejó a la jugadora fuera de las pistas durante gran parte de 2017.

La operación, que duró cerca de cuatro horas, fue exitosa y tras esta consiguió disputar una final de Grand Slams (Open de Australia 2019), pero nunca volvió a ganar uno (Wimbledon 2011 y 2014). "En la operación se le cosieron los tendones dañados de los dedos, ya que tenía lastimada la parte intermedia de los cinco dedos de la mano izquierda y dos nervios", dijo el entonces portavoz del equipo de la Copa Federación, Karel Tejkal.

31 títulos, dos Wimbledon y seis Billie Jean King

La ilustre jugadora, además, se adjudicó 31 títulos oficiales a lo largo de su carrera, incluidos el conocido como torneo de maestras de 2011, el bronce en los Juegos de 2016, una Copa Hoffman y seis Billie Jean King con su país. Kvitova, una de las pocas zurdas que quedaban en el circuito WTA, se casó con su marido y hasta ahora entrenador Jiri Vanek en 2023.

"Estoy muy orgullosa de cómo manejé la presión, de cuántas veces he estado entre las diez primeras. Fue muy, muy especial para mí. Aunque nunca haya sido el número 1 del mundo, creo que esas dos victorias en Grand Slam están por encima del número 1 del mundo", dijo la checa en rueda de prensa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com