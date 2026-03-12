El espeluznante accidente de la ciclista e influencer Cecilia Sopeña: "En la bici nunca he pasado miedo, esta vez sí"

Cecilia Sopeña, ciclista, influencer y creadora de contenido, ha sufrido un tremendo susto en una de sus últimas rutas, cuando su bici se resbaló por un terreno y estuvo a punto de precipitarse por un barranco junto al mar. Ella misma ha subido la secuencia a sus redes sociales, gracias a la cámara con la que iba y a otra que portaba su perra, una podenca canaria.

En la secuencia se puede ver el momento en que Cecilia Sopeña resbala con su bicicleta y comienza a deslizarse pendiente abajo, agarrándose como puede al terreno. La ciclista y creador de contenido cartagenera mantiene la calma en todo momento, pese al angustioso momento, y consigue frenar a tiempo.

Como ella misma cuenta en un post posterior en su cuenta de Instagram, era una ruta que conocía a la perfección y que había realizado "muchas veces".

"El caso es que esa ruta yo la he hecho mil veces. La he hecho hasta con mi hijita, cuando tenía diez años hicimos esa ruta. Llevo haciendo esa ruta toda mi vida, la he hecho muchas veces. ¿Qué pasó? ¿Por qué me caí?", relata Cecilia Sopeña.

"En días anteriores llovió, en el terreno no se aprecia pero el terreno cedió porque estaba como esponjoso. En Cartagena lo llamamos terreno maceta y el terreno cedió por debajo de mi rueda. Y es una zona en la que yo no tenía previsto caerme. ¿Por qué no grito? Porque estoy acostumbrada a caerme, lo hago todos los días pero con guantes y con casco. Fue un susto, un susto del que me va a costar mucho reponerme porque nunca he pasado miedo en la bici, y esta vez sí he pasado miedo", explica la ciclista e influencer.

Cecilia Sopeña también pide perdón por no llevar puesto el casco en el momento de la caída, pero aclara que estaba realizando una ruta a pie con su perra y que "no era una ruta de bici".

"Lo primero: pedir perdón a la comunidad ciclista por ir en bici sin casco. Porque no era una ruta de bici, era una ruta de andar. Yo me fui a andar con mi perrita, es una ruta de senderismo, un ruta a la que yo iba a andar. Lo que pasa es que mi perra es una podenca canaria y ella hace mucha distancia, muchos kilómetros, y si yo voy andandito, ella se aburre. Entonces, andamos dos horas y media, que pare ella es poco, estos perros están tres y cuatro horas por el monte. A mí lo que me interesa es que mi perra recupere de un día para otro, y poder hacer rutas con ella. ¿Y para qué me lleve la bici? Pues para esas zonas de pista o cuesta abajo, en las que ella va muchísimo más rápido que yo, me llevo la bica para completar un poco la ruta. Pero normalmente la bicicleta iba andando a mi lado", asegura Cecilia Sopeña.

Cecilia Sopeña hace un llamamiento para que cese "la violencia digital"

Por último, la deportista cartagenera hace un llamamiento para que no se produzcan insultos y "violencia digital" en las redes sociales, como los que ella ha sufrido al colgar el vídeo y en otras publicaciones anteriores.

"Se que muchísima gente se ha preocupado por mí, pero que también sirva para pensar que tenemos que tratar bien a las personas. Estop no me duele nada comparado con todos los insultos en redes sociales. No es justo porque yo soy una buena persona y las buenas personas se miden por cómo tratas a tu gente, a tu familia, a tus amigos a tu entorno... Y nadie sabe cómo soy yo en mi vida privada, nadie lo sabe. Porque que si soy narcisista, que si una cosa o que si otra... Lo que soy es una persona que vive con pasión y que todo lo que he hecho lo he hecho con cariño, con mis buenas intenciones y con todo mi corazón", indica Cecilia Sopeña.

"Ya está bien de la violencia digital, ya está bien del hostigamiento, ya está bien del señalamiento y de la deshumanización. ¡Ya está bien!", finaliza la ciclista e influencer.