Armand Duplantis establece un nuevo récord de pértiga: ¡6,31 metros!

El atleta sueco logra un nuevo récord del mundo de pértiga (6,31 metros), superando por un centímetro su última marca.

Armand Duplantis tras lograr saltar 6,31 metros en la reuni&oacute;n Mondo Classic de Uppsala

Armand Duplantis tras lograr saltar 6,31 metros en la reunión Mondo Classic de UppsalaEfe

Armand Duplantis, el mejor saltador de pértiga de la historia, lo ha vuelto hacer. El 'sueco volador' estableció este jueves un nuevo récord mundial, elevándose hasta los 6,31 metros, un centímetro más que su última plusmarca (6,30 metros) que logró en los Mundiales disputados el pasado mes de septiembre en Tokio.

Mondo logró una nueva gesta en la reunión Mondo Classic disputada en la ciudad sueca de Uppsala, en la que logró su decimoquinto récord del mundo de pértiga. Todo comenzó en la ciudad polaca de Torun, en febrero de 2020, cuando Duplantis firmó la primera de sus quince plusmarcas mundiales (6,17 metros).

Desde aquel día, Armand Duplantis ha mejorado en catorce ocasiones la plusmarca mundial de pértiga. De los 6,17 a los 6,31. La gran pregunta es dónde está el límite del genial saltador sueco.

Los 15 récords del mundo de salto con pértiga de Armand Duplantis

8 de febrero de 2020 | 6,17 metros (Toruń, Polonia)

15 de febrero de 2020 | 6,18 metros (Glasgow, Reino Unido)

7 de marzo de 2022 | 6,19 metros (Belgrado, Serbia)

20 de marzo de 2022 | 6,20 metros (Belgrado, Serbia)

24 de julio de 2022 | 6,21 metros (Eugene, Estados Unidos)

25 de febrero de 2023 | 6,22 metros (Clermont-Ferrand, Francia)

17 de septiembre de 2023 | 6,23 metros (Eugene, Estados Unidos)

20 de abril de 2024 | 6,24 metros (Xiamen, China)

6 de agosto de 2024 | 6,25 metros (París, Francia)

25 de agosto de 2024 | 6,26 metros (Chorzów, Polonia)

28 de febrero de 2025 | 6,27 metros (Clermont-Ferrand, Francia)

15 de junio de 2025 | 6,28 metros (Estocolmo, Suecia)

12 de agosto de 2025 | 6,29 metros (Budapest, Hungría)

15 de septiembre de 2025 | 6,30 metros (Tokio, Japón)

12 de marzo de 2026 | 6,31 metros (Uppsala, Suecia)

