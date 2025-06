La inesperada y sorprendente decisión de Jannik Sinner a cuarto días de su estreno en Wimbledon

Jannik Sinner, número 1 del mundo y ganador de tres grand slam, ya conoce a su primer rival en Wimbledon 2025: Luca Nardi. El sorteo celebrado este viernes en el All England Lawn Tennis and Croquet Club ha dejado dibujado el cuadro principal hasta la gran final del domingo 13 de julio, con Carlos Alcaraz como claro favorito tras haber conquistado el título los dos últimos años (2023 y 2024) y lanzado tras alzar su segundo entorchado en Queen's hace solo unos días. Pero al margen del sorteo celebrado hoy en la 'Catedral del tenis', una noticia ha llamado la atención del mundo del tenis, una decisión tomada por Jannik Sinner a las puertas de su debut en el 'major' londinense: el de San Cándido ha cambiado a su preparador físico y fisioterapeuta.

En concreto, como informa Sky Sport y como se pudo confirmar en su sesión de entrenamiento del jueves, Marco Panichi, preparador físico, y Ulises Badio, fisio, ya no forman parte del equipo del tenista italiano.

Tanto Panichi como Badio cuentan una amplia experiencia en el circuito y habían trabajado previamente durante varios años con el serbio Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slams y actual número seis de la ATP. Ambos habían empezado a colaborar con Sinner a finales del año pasado, una vez que el italiano decidió prescindir de Umberto Ferrara y Giacomo Naldi, tras el caso de dopaje por el que el número 1 del mundo acordó con la WADA una sanción de tres meses por un doble positivo en closetebol en Indian Wells 2024.

Este cambio ha llamado mucho la atención de los expertos y comentaristas del tenis, una decisión de Sinner que llega tras la dolorosa derrota ante Alcaraz en la final de Roland Garros y después de caer ante Alexander Bublik en la segunda ronda del torneo de Halle. El debut de Sinner en Wimbledon, a la espera de confirmación oficial por parte del All England Lawn Tennis and Croquet Club, será el próximo marte 1 de julio ante su compatriota Luca Nardi. No hay precedentes entre ambos jugadores en partido ATP.

"No ha sido fácil competir aquí tras lo de París..."

El propio Jannik Sinner admitió, tras su derrota ante Bublik en Halle, que la final de Roland Garros ante Carlos Alcaraz fue un duro golpe para él y que aún está tratando de digerir esa final en la que contó con tres bolas de partido ante el murciano.

Lo intenté todo, pero no pudo ser, él estuvo mejor en las situaciones clave y la verdad es que después de la derrota en París, no ha sido sencillo competir aquí", analizó Sinner tras caer ante el jugador kazajo, a la postre campeón del ATP500 de Halle.

El sorteo de Wimbledon 2025

El sorteo del cuadro principal de Wimbledon 2025 ha deparado este viernes un lado del cuadro con Sinner y Djokovic; y una parte baja del mismo con Alcaraz y Zverev como principales favoritos. El murciano, dos veces ganador de Wimbledon (2023 y 2024), llega lanzado a la cita londinense y se estrenará este lunes ante el veterano Fabio Fognini. El posible camino del tenista de El Palmar, en caso de superar la primera ronda, sería el siguiente: en segunda ronda se podría medir a Leando Riedi; en tercera ronda, a Felix Auger-Aliassime; en octavos de final, a Andrey Rublev o Stefanos Tsitsipas; en cuartos de final, a Holger Rune; en semifinales, a Alexander Zverev o Taylor Fritz; y en la final podría jugar ante Sinner, Djokovic, Jack Draper o Lorenzo Musetti.

Novak Djokovic, siete veces ganador en Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022), debutará en Wimbledon ante el francés Alexandre Muller. En segundo ronda, le esperaría un duelo ante Evans o Clarke; una posible tercera ronda frente a Michelsen, Kecmanovic o Eubanks. Las curvas comenzarían en octavos de final, con un posible duelo ante De Miñaur o Machac; en cuartos, posible duelo ante Draper, Mensik o Bublik; y en semifinales, Sinner, Musetti, Sheltono Humbert. En una hipotética final, el serbio podría cruzarse con Alcaraz, Zverev, Fritz o Rune.

Por su parte, Jannik Sinner debutará ante su compatriota Nardi. Si supera el estreno, el de San Cándido jugaría en segunda ronda frente a Tseng o Vukic. En tercera ronda, posible cruce ante Shapovalov; y en octavos de final podría medirse a Tommy Paul y Grigor Dimitrov. En cuartos de final, posible duelo ante Musetti, Shelton o Humbert. En semifinales, el italiano podría jugar ante Djokovic, Draper, De Miñaur o Bublik. Y en la gran final, el número 1 del mundo podría medirse a Alcaraz, Zverev, Medvedev o Rune.

