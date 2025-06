Sinner, preocupado: "No ha sido fácil competir aquí tras lo de París..."

El número 1 del mundo, Jannik Sinner, se despidió este miércoles del torneo de Halle al perder frente al kazajo Alexander Bublik (3-6, 6-3 y 6-4) en un duelo entre los dos últimos campeones del certamen alemán. La derrota deja al italiano fuera antes de los cuartos de final de un torneo ATP por primera vez desde Shanghái 2023.

El tenista de San Cándido, vigente campeón en Halle, se encontró con una versión muy sólida de Bublik, que ya le había derrotado en este mismo escenario hace dos temporadas. Aunque Sinner arrancó fuerte, llevándose el primer set con contundencia, Bublik reaccionó con potencia en el servicio —firmó 15 saques directos— y mayor precisión en los momentos clave.

"Él estuvo mejor en las situaciones clave"

"Tuve mis oportunidades para ganar el partido. En el segundo set, él me dio poco margen con su servicio, pero el tercero dispuse de situaciones que podrían haber decantado de mi lado el partido. Sentía que todo se iba a decidir en dos o tres puntos. Lo intenté todo, pero no pudo ser, él estuvo mejor en las situaciones clave y la verdad es que después de la derrota en París, no ha sido sencillo competir aquí", analizó el italiano tras el partido.

Descanso antes de Wimbledon

Pese al sabor amargo, Sinner prefiere quedarse con lo positivo de su paso por Halle: "Estoy relativamente satisfecho de haber podido jugar dos partidos en hierba antes de Wimbledon".

El kazajo, por su parte, firmó la victoria más importante de su carrera, superando por segunda vez a Sinner en seis enfrentamientos y metiéndose en cuartos de final, donde se enfrentará al checo Tomas Machac.

"Es momento de tomarse un respiro, voy a recuperarme mental y físicamente, necesito algunos días para eso"

Con Wimbledon en el horizonte, Sinner se tomará unos días de descanso para recuperar sensaciones: "Es momento de tomarse un respiro, voy a recuperarme mental y físicamente, necesito algunos días para eso y creo que me vendrá bien un descanso. Mentalmente me he visto bien, pero me siento algo cansado físicamente. No todos los días son iguales, hay que aceptarlo y ya está".

El italiano llegará a Londres con la motivación intacta y con la vista puesta en su gran objetivo del verano: conquistar su primer Wimbledon. No obstante, parece que la sombra de su derrota ante Carlos Alcaraz en Roland Garros es alargada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com